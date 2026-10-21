Im Mittelrhein-Museum Koblenz Bei Christel Hermann liegt die Wahrheit in der Stille Stefan Schalles 21.10.2026, 13:36 Uhr

i In ihrer Kunst vermittelt Christel Hermann Ruhe und schafft dadurch einen intensiven Erfahrungsraum. Im Mittelrhein-Museum ist von ihr nun unter anderem auch diese dreiteilige Arbeit samt Vogelplastik zu sehen, die die Künstlerin dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard gewidmet hat. Stefan Schalles. Christel Hermann

Dass sich Menschen zunehmend einsam fühlen, sich selbst verlieren, ist für Christel Hermann die Konsequenz einer digitalisierten Welt im rasanten Wandel. Das passende Mittel dagegen: Stille. Und genau die liefert die Neuwiederin in ihrer Kunst.

Stille. Dieser Zustand ist bei Christel Hermann allgegenwärtig. In ihren Bildern ganz unmittelbar. Durch die von ihnen ausgestrahlte Aura zugleich auch als atmosphärisches Nebenprodukt im Raum. Wobei es analog zur realen Welt auch im kreativen Kosmos der Künstlerin viel zu ergründen gibt, die Ruhe, das durchdringende Schweigen oft mehr erzählt, als Worte es je könnten.







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