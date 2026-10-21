Von „Jawollo“ bis „Bestes Line-up ever“: Die ersten Reaktionen der Ringrocker auf die zweite Bandwelle sind in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv ausgefallen. Ein Künstler rief allerdings auch Verwunderung hervor.
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Vor gut einem Monat hatten die Rock-am-Ring-Macher in einer ersten Bandwelle bereits 25 Acts ins 2027er Line-up gespült; mit der nun veröffentlichten zweiten Fuhre wächst die Zahl der bestätigten Künstler für die kommende Festivalausgabe auf 50 – wobei in der Community vor allem ein Name als – eher ungewöhnliche – Überraschung aufgenommen wurde.