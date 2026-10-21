Festival erweitert Line-up Viel Neues und ein bisschen Staunen bei Rock am Ring Stefan Schalles 21.10.2026, 15:32 Uhr

i Unter den 24 Acts der zweiten Rock-am-Ring-Bandwelle finden sich auch die US-Metalcore-Pioniere von Killswitch Engage und deren Bassist Mike D'Antonio (vorn). Steve C. Mitchell. picture alliance/dpa

Von „Jawollo“ bis „Bestes Line-up ever“: Die ersten Reaktionen der Ringrocker auf die zweite Bandwelle sind in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv ausgefallen. Ein Künstler rief allerdings auch Verwunderung hervor.

Vor gut einem Monat hatten die Rock-am-Ring-Macher in einer ersten Bandwelle bereits 25 Acts ins 2027er Line-up gespült; mit der nun veröffentlichten zweiten Fuhre wächst die Zahl der bestätigten Künstler für die kommende Festivalausgabe auf 50 – wobei in der Community vor allem ein Name als – eher ungewöhnliche – Überraschung aufgenommen wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen