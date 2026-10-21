Festival erweitert Line-up
Viel Neues und ein bisschen Staunen bei Rock am Ring
Unter den 24 Acts der zweiten Rock-am-Ring-Bandwelle finden sich auch die US-Metalcore-Pioniere von Killswitch Engage und deren
Unter den 24 Acts der zweiten Rock-am-Ring-Bandwelle finden sich auch die US-Metalcore-Pioniere von Killswitch Engage und deren Bassist Mike D'Antonio (vorn).
Steve C. Mitchell. picture alliance/dpa

Von „Jawollo“ bis „Bestes Line-up ever“: Die ersten Reaktionen der Ringrocker auf die zweite Bandwelle sind in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv ausgefallen. Ein Künstler rief allerdings auch Verwunderung hervor. 

Lesezeit 2 Minuten
Vor gut einem Monat hatten die Rock-am-Ring-Macher in einer ersten Bandwelle bereits 25 Acts ins 2027er Line-up gespült; mit der nun veröffentlichten zweiten Fuhre wächst die Zahl der bestätigten Künstler für die kommende Festivalausgabe auf 50 – wobei in der Community vor allem ein Name als – eher ungewöhnliche – Überraschung aufgenommen wurde.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten