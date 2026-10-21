Pfälzerin folgt auf Schweitzer
Jaqueline Rauschkolb ist neue SPD-Fraktionschefin
Jaqueline Rauschkorb (SPD), neue Fraktionschefin der SPD Rheinland-Pfalz, steht nach ihrer Wahl im Abgeordnetenhaus. Die Landesf
Jaqueline Rauschkorb (SPD), neue Fraktionschefin der SPD Rheinland-Pfalz, steht nach ihrer Wahl im Abgeordnetenhaus. Die Landesfraktion SPD Rheinland-Pfalz kam zusammen, um eine neue Fraktionsspitze zu wählen.
Hannes P. Albert/dpa

Die SPD Rheinland-Pfalz hat eine weitere Personalie geklärt. Seit Mittwochmittag steht fest, wer Alexander Schweitzer an der Spitze der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion folgt.

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Jaqueline Rauschkolb ist neue Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und damit Nachfolgerin von Alexander Schweitzer. Die Abgeordnete aus dem pfälzischen Wahlkreis Donnersberg ist am Mittwoch gewählt worden, wie die Fraktion am Mittag bestätigte. Die 39-Jährige ist seit 2014 Mitglied des Landtags, seit Beginn der aktuellen Wahlperiode war sie Vize-Fraktionschefin sowie Landtagsvizepräsidentin.
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