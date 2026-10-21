Eine Pfälzerin folgt auf einen Pfälzer: Jaqueline Rauschkolb ist neue Fraktionsvorsitzende der SPD im Mainzer Landtag. Bemerkenswert sind die Umstände ihrer Wahl. Das Rennen war bis zuletzt eng und offen – ungewohnt in der rheinland-pfälzischen SPD.
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Wahlen, das waren bei den Sozialdemokraten in der Vergangenheit fein orchestrierte Abläufe. Meist wurden Kandidaten im kleinen Führungskreis auserkoren und dann in der großen Runde mit bestem Ergebnis gewählt. Machtkämpfe spielten sich allenfalls im Hintergrund ab, nach außen demonstrierte die SPD stets Geschlossenheit.