„In 15 Jahren nicht erlebt“ Enges Rennen um Spitzenposten bei SPD-Landtagsfraktion Bastian Hauck

Sebastian Stein 21.10.2026, 16:25 Uhr

i Alexander Schweitzer (SPD), ehemaliger Fraktionsvorsitzender und neuer Bundesminister für Arbeit und Soziales, übergibt einen Blumenstrauß an Jaqueline Rauschkorb (SPD), die neue Chefin der SPD-Landtagsfraktion, nach der Wahl im Abgeordnetenhaus. Hannes P. Albert/dpa

Eine Pfälzerin folgt auf einen Pfälzer: Jaqueline Rauschkolb ist neue Fraktionsvorsitzende der SPD im Mainzer Landtag. Bemerkenswert sind die Umstände ihrer Wahl. Das Rennen war bis zuletzt eng und offen – ungewohnt in der rheinland-pfälzischen SPD.

Wahlen, das waren bei den Sozialdemokraten in der Vergangenheit fein orchestrierte Abläufe. Meist wurden Kandidaten im kleinen Führungskreis auserkoren und dann in der großen Runde mit bestem Ergebnis gewählt. Machtkämpfe spielten sich allenfalls im Hintergrund ab, nach außen demonstrierte die SPD stets Geschlossenheit.







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