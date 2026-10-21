Streit um Eifel-Autobahn
IHK platzt wegen A1-Lückenschluss der Kragen
Die A1 endet an der Anschlussstelle Kelberg in der Eifel.
Die A1 endet an der Anschlussstelle Kelberg in der Eifel.
Thomas Frey/dpa

Ein Streit um zehn Kilometer Autobahn – und kein Ende in Sicht? Die Eifel wartet seit Jahren auf den A1-Lückenschluss. Die Trierer IHK fragt: Wie viele Instanzen sollen noch folgen? Und die IHK Koblenz betont: Die Eifel braucht Planungssicherheit. 

Lesezeit 3 Minuten
Um den Bau des A1-Lückenschlusses in der Eifel wird weiter gestritten: Die Trierer Industrie- und Handelskammer (IHK) befürchtet, dass sich das Projekt durch die Verfassungsbeschwerde des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) verzögern oder dass es gestoppt werden könnte.
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