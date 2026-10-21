Experte aus Hunsrück antwortet Gehen nach trockenem Sommer die Weihnachtsbäume aus? Cordula Sailer-Röttgers 21.10.2026, 14:00 Uhr

i Der Sommer war heiß und trocken. Wie hat sich das auf die künftigen Weihnachtsbäume ausgewirkt? Lars Zimmermann kann darüber ganz genau Auskunft geben. Er ist Vorsitzender des Verbands der Weihnachtsbaumproduzenten Rheinland-Pfalz (Symbolfoto). Pia Bayer/dpa

Noch etwa zwei Monate bis Weihnachten: Die Vorfreude aufs Baumschmücken wächst. Doch gibt es nach dem trockenen Sommer genug Weihnachtsbäume für alle? Baumproduzent Lars Zimmermann aus dem Hunsrück kennt die Marktlage als Verbandsvorsitzender genau.

Alle Jahre wieder – in zwei Monaten steht Weihnachten vor der Tür. Da darf für viele Menschen der Weihnachtsbaum nicht fehlen. Ob er mit Lametta behängt wird oder nicht, darüber lässt sich vortrefflich streiten. Doch zuerst bedarf es eines Baums zum Schmücken.







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