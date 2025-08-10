Sommerzeit ist Schwimmbadzeit - das dachten sich offenbar auch Diebe in Rheinland-Pfalz. Mindestens zwei Einbrüche hat es gegeben.

Kröv/Simmern (dpa/lrs) – Bislang unbekannte Täter sind in das Freibad in Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) eingebrochen. «Bei der Tat wurde erheblicher Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe verursacht», teilte die Polizei in Bernkastel-Kues mit. Die Diebe hatten es in der Nacht zum Sonntag auf den Kiosk abgesehen, wo allerdings nur wenig Wertvolles entwendet worden sei. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.

Bereits in der Nacht zum Freitag hatte es zudem einen Einbruch ins Naturfreibad in Simmern im Hunsrück gegeben. «Das Fenster des dortigen Kassenhäuschens wurde aufgebrochen, und es wurde Bargeld aus der Kasse entwendet», teilte die Polizei in Simmern mit. In beiden Fällen sind Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich bei der jeweiligen Polizeidienststelle zu melden.