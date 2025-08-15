Lange mussten die Konsumenten warten: Nach der Teillegalisierung im vergangenen Jahr bremsten langwierige Genehmigungen oft den Anbau aus. Erst jetzt starten viele Clubs mit der Abgabe. Wir waren bei zwei Terminen in Idar-Oberstein und Neuwied dabei.

Lange hat es gedauert, bis Jan Henrik Setz in seinem Cannabis Social Club Weierbach die begehrte grüne Pflanze ausgeben durfte. Erst im vergangenen November bekam der Club in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) eine Anbaulizenz, rund ein halbes Jahr nach der Teillegalisierung. Bis Ostern wuchsen die kleinen grünen Pflanzen, dann wurden sie geerntet und getrocknet – jetzt kann es losgehen. Doch bald kann das alles schon wieder auf der Kippe stehen. Die neue Bundesregierung möchte das Gesetz nämlich „ergebnisoffen“ überprüfen. Für Clubbetreiber wie Setz würde das erhebliche finanzielle Folgen haben.

Als wir den 35-Jährigen bei der ersten Abgabe besuchen, erzählt er, warum er diesen Schritt gegangen ist. Wie viele andere Konsumenten auch führte ihn die Schmerzlinderung zum Gras. Nach einem schweren Unfall habe er zunächst Opiate verschrieben bekommen, entschied sich aber später für Cannabis. Dass seine Medizin für die meisten illegal blieb, konnte er damals nicht nachvollziehen – schließlich war er kein Einzellfall. Der 35-Jährige setzte sich aktiv für die Legalisierung ein und ist jetzt froh, dass er seinen Mitgliedern sauberes Cannabis anbieten kann.

Auch Christian Haida vom Social Club Smokingz ist Cannabispatient und engagiert sich, um die Pflanze „aus der Schmuddelecke“ herauszuholen. Startschwierigkeiten hatte der Neuwieder Club ebenfalls. Die Anbaulizenz ließ Haida zufolge auf sich warten, weil Dokumente verloren gegangen seien, und auch die Suche nach einem geeigneten Standort habe sich als schwierig gestaltet.

Jetzt kann es in den beiden Clubs endlich losgehen, und damit es auch so bleibt, stehen die Betreiber in engem Kontakt zu den Behörden. Regelmäßig werde überprüft, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht. Die Clubs müssen etwa genau dokumentieren, welches Mitglied wie viel Cannabis erhält.

Der Kinder- und Jugendschutz ist den beiden Clubs besonders wichtig. „Wenn wir mitbekommen, dass unser Cannabis an Kinder und Jugendliche weitergegeben wird, wird das Mitglied mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen“, betont der Betreiber aus Weierbach etwa. Auch der Neuwieder Club stellt in seiner Satzung klar: „Der Vertrieb oder die Weitergabe von Cannabis aus einer Anbauvereinigung durch die Mitglieder ist verboten.“

Durchschnittsalter: 50 Jahre

Aber nicht nur die Minderjährigen können zum Problem werden, auch bei erwachsene Mitglieder müssen die Clubs auf ihren Konsum überprüfen. Christian Haida vom Neuwieder Club erklärt: Sollte jemand besonders viel Cannabis abholen wollen, schreiten sofort die Präventionsbeauftragten ein. Bei ihnen sei das – zum Glück – aber noch nicht nötig gewesen.

Der Blick in den Club in Weierbach entkräftet viele Klischees, die zu Cannabiskonsumenten herrschen. Statt eines typischen jugendlichen Kiffers liegt dort das Durchschnittsalter bei rund 50 Jahren, berichtet Jan Henrik Setz. Die meisten von ihnen würden nicht kiffen, um sich zu berauschen, sondern um körperliche Beschwerden zu lindern.

„Die Bundesregierung hat jetzt aktuell ganz andere Sorgen als die Cannabis-Legalisierung.“

Jan Henrik Setz, Clubbetreiber aus Weierbach

Können die beiden Clubbetreiber schon eine Eindämmung des Schwarzmarktes erkennen? Noch nicht wirklich, gibt Setz zu. „Aber die Clubs legen ja jetzt erst los“, betont er. „Das wird noch mit der Zeit kommen“, ist auch Haida überzeugt. „Ich denke schon, dass viel Schwarzmarkt eingedämmt wurde, gerade durch die Vereine und auch durch den medizinischen erleichterten Zugriff. Also ich kenne niemanden, der sich auf dem Schwarzmarkt bedient.“

Eine Frage schwebt aber wie ein Damoklesschwert über die Cannabisclubs: Wird die neue Bundesregierung aus Union und SPD das Gesetz rückgängig machen? Jan Henrik Setz macht sich keine großen Sorgen. „Die Bundesregierung hat jetzt aktuell ganz andere Sorgen als die Cannabis-Legalisierung. Ich glaube nicht, dass lizenzierte Clubs wie wir jetzt so schnell noch mal dichtgemacht werden“, findet er. Sollte es entgegen aller Erwartungen doch dazu kommen, sieht er wegen potenzieller Schadensersatzansprüche eine riesige Klagewelle auf die Regierung zukommen – der Clubbetreiber selbst würde natürlich auch klagen.