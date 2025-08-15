Lange steckte die rheinland-pfälzische Linke in einer tiefen Krise. Plötzlich hat sich die Mitgliederzahl fast verdreifacht. Und nun will die Gruppe aus Politik-Neulingen ins Landesparlament.

Meistens scheiterten sie deutlich, manchmal etwas knapper und in jüngerer Vergangenheit scheiterte die rheinland-pfälzische Linke vor allem an sich selbst. Noch nie hat es die Partei im Land über die Fünf-Prozent-Hürde und damit ins Parlament geschafft. 2026 soll sich das ändern. „Ich will, dass wir mit sieben Prozent oder mehr in den Landtag einziehen“, sagt die Parteivorsitzende Rebecca Ruppert im Gespräch mit unserer Zeitung und dem „Trierischen Volksfreund“.

Die 36-Jährige will die Linke auch als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen. Auf dem Parteitag am 13. September stellt sie sich zur Wahl. Sie habe die Unterstützung des Vorstands, Gegenkandidaten deuteten sich bislang nicht an, sagt Ruppert.

„Bei den Linken passiert etwas, das vorher noch nie passiert ist.“

Rebecca Ruppert

Warum ausgerechnet sie es nun schaffen soll, die Partei ins Ziel zu führen, darauf hat Ruppert eine einfache Antwort: „Bei den Linken passiert etwas, das vorher noch nie passiert ist.“ Seit geraumer Zeit verspürt die in Rheinland-Pfalz traditionell strukturschwache Partei einen Aufwind, der anfangs aus Berlin wehte.

Die Spitzenkandidatin der Linken im Bundestagswahlkampf, Heidi Reichinnek, hatte maßgeblich dafür gesorgt. In den sozialen Medien ging sie mehrfach viral. Sie erreichte viele junge Menschen, auch Nichtwähler. Vor allem jene, die einen Zufluchtsort für die Empörung über die Abstimmung der CDU mit der AfD in der Asylpolitik im Januar dieses Jahres suchten.

Linke verdreifacht Mitgliederzahl fast

Mit Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz. Die Linke verzeichnete eine nie dagewesene Eintrittswelle. „Seit dem Bruch der Ampel-Koalition sind bei uns neue Leute mit viel Bock auf Politik eingetreten“, sagt Landeschefin Ruppert. Knapp 3700 Mitglieder zählt die Partei inzwischen. Ende 2023 waren nur noch gut 1300 Menschen in der Partei.

Über Jahre befand sich die Partei in einer Existenzkrise, wurde von mehreren Sexismus-Skandalen erschüttert. Viele Mitglieder kehrten der Linken den Rücken. In Rheinland-Pfalz war auch die damalige Landesvorsitzende Melanie Wery-Sims zurück- und aus der Partei ausgetreten. Als Grund nannte sie unter anderem sexistische Beleidigungen. Lange gab es keine Nachfolgerin. Statt einer Doppelspitze führte Stefan Glander die Partei allein.

Auch das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht sorgte für Mitgliederschwund. Bei den Linken scheint man das aber eher als eine Art Erlösung wahrgenommen zu haben. „Die Konflikte in der Partei sind beigelegt, seitdem viele Mitglieder zum Bündnis Sahra Wagenknecht gewechselt sind“, sagt Parteichefin Ruppert. 2024 übernahm die Rheinhessin die Führung der Linken im Land nach langer Vakanz.

Die Linke will nicht direkt in die Regierung

Ruppert ist keine Reichinnek 2.0. Sie schlägt viel leisere Töne an. Die 36-Jährige ist auch vergleichsweise kürzer im Geschäft. Hauptberuflich IT-Beraterin, in der Partei seit 2020. Die Oppositionsrolle käme ihr deshalb nicht ungelegen. „Falls wir es in den Landtag schaffen, müssen wir nicht unbedingt direkt in die Regierung“, sagt sie. Rheinland-Pfalz brauche auch eine solide Opposition von links. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die Linken direkt für eine Regierungsbildung gebraucht werden. Nach Umfragen hat die regierende Ampelkoalition sieben Monate vor der Wahl keine Mehrheit mehr. Dann gilt für Ruppert: „Wir werden mit jedem reden – außer der AfD.“

Auf dem Parteitag im September geht es aber nicht nur um sie. Die Linke will dann ihre gesamte Liste für die Landtagswahl aufstellen. Weil so viele neue Gesichter dabei sind, musste sich die Gruppe erst mal finden. Auf Platz zwei wird die 30-jährige Lin Lindner kandidieren. Die Vorsitzende der Trierer Linken trat bereits bei der Bundestagswahl als Kandidatin an, ist erst seit zwei Jahren in der Partei. Momentan sieht es nicht so aus, als würde sie schnell für den schwer erkrankten Sozialmediziner Gerhard Trabert, der sein Bundestagsmandat bislang nicht antreten konnte, nachrücken. In dieser Frage sei keine Lösung in Sicht, sagt Parteichefin Ruppert. Der Landtag scheint für Lindner deshalb die naheliegende Option zu sein.

Ab Platz drei gibt es gleich mehrere Bewerber für die aussichtsreichen Plätze auf ein Landtagsmandat. Auf Platz vier etwa tritt die Kreisvorsitzende aus der Vulkaneifel, Nina Bömelburg, an. Sie ist erst seit einem Jahr bei den Linken. Auf Bekanntheit kann die Partei mit all den Politik-Neulingen bei der Landtagswahl also nicht zählen. Stattdessen soll es ein Haustürwahlkampf richten.

Mitglieder wollen an 40.000 Türen klingeln

An 40.000 Türen in ganz Rheinland-Pfalz wollen die Mitglieder für sich werben. 4000 hätten sie schon geschafft, sagt Ruppert. Vor dem ersten Mal, da habe sie „voll Bammel“ gehabt. Das habe sich schnell gelegt. Jede dritte Tür würde geöffnet. „Beim Haustürwahlkampf wollen wir vor allem in die Gegenden mit vielen Nichtwählern. Es ist unser demokratisches Verständnis, dass sich auch diese Menschen an Wahlen beteiligen.“

Und inhaltlich? Wolle die Partei hören, was den Menschen den Alltag erleichtern könnte, sagt Ruppert. Daran will die Linke auch ihr Wahlprogramm ausrichten. Viel Konkretes gibt es bislang nicht. Klar hört man nur den Schwerpunkt heraus: Sozial muss es sein.