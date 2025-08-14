Ein ungelöstes Verbrechen aus dem Westerwald wird in der nächsten Ausgabe des TV-Fahndungsklassikers„Aktenzeichen XY ... ungelöst“ zum Thema. Es geht um einen Banküberfall in Höhr-Grenzhausen. Was darüber bekannt ist.

Die Tat liegt mehr als eineinhalb Jahre zurück: Am 4. Januar 2024 überfiel ein Mann die Sparkasse in der Rathausstraße in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis). Dabei ging er überaus brutal vor. Noch konnte der Fall nicht aufgeklärt werden. Neue Hinweise erhofft sich die Polizei jetzt von der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Dort werden die Umstände in der nächsten Ausstrahlung am Mittwoch, 20. August, 20.15 Uhr, im ZDF, geschildert.

Für zwei Mitarbeiterinnen der Sparkassenfiliale muss es eine gute Stunde blanker Horror gewesen sein, was sich an jenem Donnerstagmorgen abspielte. Gegen 8 Uhr wurde eine Sparkassenangestellte beim Betreten des Mitarbeiterbereichs von einem maskierten Mann mit Pistole überwältigt, heißt es in der Ankündigung der Fahndungssendung.

„Während sie auf eine zweite Angestellte warten, fesselt der Täter sie mit einem Kabelbinder und misshandelt sie, indem er ihr mit voller Wucht auf den Fuß tritt“, heißt es weiter. „Gegen 8.30 Uhr trifft dann die zweite Angestellte ein, die der Unbekannte ebenfalls in seine Gewalt bringt. Unter Drohungen zwingt er beide Frauen, den Tagesgeldtresor zu öffnen. Gegen 8.50 Uhr flieht der Mann mit dem Bargeld durch einen Seitenausgang.“

Schon kurz nach der Tat hatte die Polizei einen Fahndungsaufruf mit Foto veröffentlicht. Gesucht wird demnach ein korpulenter, etwa 1,80 Meter großer Mann mittleren Alters, der mit südländischem/südosteuropäischem Akzent sprach.

Weitere Fälle, die Moderator Rudi Cerne am Mittwochabend vorstellt, kommen unter anderem von der Kripo Borken, die über eine versuchte Vergewaltigung in Bocholt berichten wird. Bei einem Fall der Kripo Magdeburg geht es um einen 180.000-Euro-Diebstahl. Und die Kripo Essen fahndet nach einem Unbekannten mit einer implantierten Stimmprothese, der nach einem Raubüberfall flüchten konnte.

Hinweise zum Westerwälder Fall an die Kripo Koblenz unter Tel. 0261/921-56390