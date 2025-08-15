Dem Anbaugebiet Nahe steht eine majestätenlose Zeit bevor. Niemand hat sich um das Amt der Naheweinhoheit beworben. Die Weinwerbung macht sich Gedanken über die Ausgestaltung des Amts. Doch der Stellenwert bleibt hoch, sagt das Deutsche Weininstitut.

. Hat das Amt der Weinmajestät an Attraktivität verloren? Eine Frage, die sich gerade besonders dringlich an der Nahe stellt. Denn in diesem Jahr sind keine Bewerbungen um die Krone der Naheweinkönigin beziehungsweise des Naheweinkönigs eingegangen. Ein Ende der Tradition soll aber nicht in Sicht sein, viel mehr soll sie neu gedacht werden. Auch die Weinmajestäten gehen mit der Zeit, wie Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut versichert.

Zweimal war die Bewerbungsfrist verlängert worden – vom 21. Juli bis in den August hinein, berichtet Victoria Krings, Geschäftsführerin der Gebietsweinwerbung Weinland Nahe. „Dazwischen hatten wir noch mal Werbung gemacht“, sagt Krings. Ohnehin sei das Amt der Gebietsweinkönigin auf verschiedenen Wegen beworben worden: über Pressemitteilungen, die Website, soziale Medien oder direkte Ansprache durch amtierende oder ehemalige Weinmajestäten.

Interessenten zu finden, ist schwieriger geworden

„Wir haben in der Vergangenheit schon gemerkt, dass es immer schwieriger wird“, berichtet Victoria Krings. Im vergangenen Jahr seien nur zwei Bewerbungen eingegangen. Dabei handele es sich bei den Weinmajestäten von der Nahe eigentlich um ein Trio, um sich die zahlreichen Repräsentationstermine untereinander aufteilen zu können. Aktuell sind die Hoheiten zu zweit: Weinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz mit ihrer Prinzessin Laura Ludwig.

Damit, wie die Regentschaft künftig aussehen soll, will sich die Weinwerbung nun intensiv beschäftigen. „Wir setzen uns jetzt ein Jahr lang damit auseinander, was es für Voraussetzungen braucht, dass engagierte Leute sagen, das will ich ein Jahr lang umsetzen“, erklärt Krings.

„Das Amt hat in den Gebieten noch einen hohen Stellenwert – da sind wir sicher.“

Ernst Büscher, DWI-Pressesprecher

Die Erfahrung zeige, dass die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um das Amt einer Gebietsweinhoheit immer wieder „natürlichen Schwankungen“ unterworfen ist, erklärt Ernst Büscher, Pressesprecher des Deutschen Weininstituts (DWI). „Es muss in den Lebensweg passen“, sagt Büscher. Denn eine solche Aufgabe sei mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Nicht immer lasse sich die Krone mit der eigenen Berufsplanung vereinbaren. Aber: „Das Amt hat in den Gebieten noch einen hohen Stellenwert – da sind wir sicher.“

Die Weinhoheiten sind Botschafter für ihre Anbaugebiete. Um ihre Repräsentationsaufgaben wahrnehmen zu können, müssen sie über fachliches Know-how verfügen. In der Regel werfen sie ihre Krone auch für die Wahl der Deutschen Weinkönigin in den Ring. Das Deutsche Weininstitut richtet die Wahl jährlich aus. In diesem September wird es erstmals eine Majestätenwahl sein – mit zwei männlichen Kandidaten: Felix Grün, Weinkönig am Mittelrhein, und dem rheinhessischen Weinkönig Levin McKenzie.

Wird die Nahe 2026 bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät fehlen?

Alle 13 deutschen Anbaugebiete sind zur Benennung einer Kandidatin beziehungsweise eines Kandidaten berechtigt. Doch was, wenn eine Gebietsweinhoheit fehlt? Wird die Nahe im kommenden Jahr nicht bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät vertreten sein? „Die Gebiete entsenden Vertreter, das muss nicht die Gebietsweinkönigin sein“, erklärt Ernst Büscher. Denn laut den Bewerbungsrichtlinien müssen die Kandidaten eine starke Verbundenheit zu den deutschen Weinen durch eine entsprechende Berufsausbildung haben oder „eine familiäre Bindung mit dem heimischen Weinbau“ vorweisen – oder eben Gebietsweinhoheit sein.

Die Nahe ist für 2026 also noch nicht raus aus dem Rennen um die deutsche Weinregentschaft. Zwar fehle dem Kandidaten oder der Kandidatin dann unter Umständen die „Bühnenerfahrung“ einer Gebietsweinhoheit. Aber: „Eine Teilnahme ist noch möglich“, betont Büscher.

„Die sind auch auf Social Media aktiv, das sind Influencer für ihre Gebiete.“

Ernst Büscher, DWI-Pressesprecher, über die Gebietsweinhoheiten

Damit nun auch Männer bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät teilnehmen können, hat das DWI die Teilnahmebedingungen vor zwei Jahren angepasst. Denn in immer mehr Anbaugebieten waren auch männliche Gebietsweinhoheiten zugelassen oder schon präsent. Aktuelle Beispiele sind neben Felix Grün vom Mittelrhein etwa der Ahrweinkönig Felix Lüdenbach oder Manuel Reuther, der als pfälzische Weinhoheit der Gebietsweinkönigin Denise Stripf zur Seite steht.

Ohnehin seien die Ämter der Gebietsweinhoheiten, aber auch der Deutschen Weinmajestät über die Jahre modernisiert worden. Das sehe man schon an deren Auftreten. „Die sind auch auf Social Media aktiv“, sagt Büscher, „das sind Influencer für ihre Gebiete.“ Er verweist etwa auf die 14.600 Follower der Deutschen Weinkönigin Charlotte Weihl und ihrer Prinzessinnen auf Instagram. Die Weinhoheiten werden so zu einem wichtigen Marketinginstrument – gerade, wenn es darum geht, die jüngere Generation anzusprechen, die weniger Alkohol trinkt als frühere Generationen.

Weinland Nahe geht mit Arbeitskreis in die Ideenfindung

Insgesamt haben sich die Ämter professionalisiert. Die Deutschen Weinhoheiten „gehen nur dorthin, wo sie einen aktiven Part haben“, sagt Ernst Büscher. Damit meint er etwa das Halten von Präsentationen, das Leiten von Weinproben oder das Begleiten internationaler Journalistengruppen. Die Damen und Herren hätten heute die Rolle eines Fachreferenten. Auch in den Anbaugebieten habe das Amt der Gebietsweinhoheit diese Entwicklung – in unterschiedlichem Maße – vollzogen.

An der Nahe werden die Bewerber mit Fortbildungen auf das Amt vorbereitet, erläutert Victoria Krings. Dazu zählten Sensorik-Seminare beim DWI, eine Rhetorik-Fortbildung sowie ein Kurs für Weinbranchen-Englisch. Hinzu komme ein dicker Ordner mit Informationen über das Anbaugebiet. „Auch das Amtsjahr bringt viele Benefits mit sich“, betont Krings. Denn die besuchten Veranstaltungen könnten Türen in die Branche öffnen.

Bei Weinland Nahe soll nun ein Arbeitskreis gebildet werden, der die Ausgestaltung des Amts unter die Lupe nimmt. Vorstandsmitglieder sowie amtierende und einstige Weinmajestäten sollen beteiligt sein, wie Krings erläutert. „Dann werden wir überlegen, was es ist, das Personen hemmt, sich zu bewerben.“ Meinungen und Ideen aus der Branche sollen eingeholt werden. Bei der Analyse könne „alles Mögliche herauskommen“, sagt die Geschäftsführerin.