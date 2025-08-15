Rückschlag für den Kampf gegen Plastikmüll: Ein UN-Abkommen ist nicht zustande gekommen. Bei Umweltaktivisten löst die Nachricht aus Genf Enttäuschung aus – so wie bei Stephan Horch aus Winningen.

Der geplante globale Vertrag gegen die Plastikverschmutzung der Welt ist vorerst gescheitert. Stephan Horch aus Winningen an der Mosel kämpft seit vielen Jahren gegen Plastikmüll in den Flüssen und in der Natur. Der 52-Jährige zeigt sich enttäuscht über das Scheitern des Abkommens: „Es ist schlimm, wenn die Weltgemeinschaft keine Einigung erzielt.“

Bereits 2012 gründete Horch das „Clean River Project“. 2016 folgte die Vereinsgründung. Der Verein organisiert beispielsweise Müllsammelaktionen. So wurden zu Jahresbeginn in der Nähe von Braubach am Rhein auf einer Streckenlänge von 500 Metern circa 3500 Liter (Plastik-)Müll gesammelt. Der Schwerpunkt des Vereins liegt auf deutschlandweiter Präventions- und Bildungsarbeit.

Horch lässt sich durch das Scheitern des Abkommens nicht entmutigen. Im Gegenteil: „Wir als kleine Organisationen sind Multiplikatoren, wir lösen viele Effekte in der Gesellschaft aus. Deshalb hören wir nicht auf und verlieren auf keinen Fall die Hoffnung.“