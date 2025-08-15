Der geplante globale Vertrag gegen die Plastikverschmutzung der Welt ist vorerst gescheitert. Stephan Horch aus Winningen an der Mosel kämpft seit vielen Jahren gegen Plastikmüll in den Flüssen und in der Natur. Der 52-Jährige zeigt sich enttäuscht über das Scheitern des Abkommens: „Es ist schlimm, wenn die Weltgemeinschaft keine Einigung erzielt.“
Bereits 2012 gründete Horch das „Clean River Project“. 2016 folgte die Vereinsgründung. Der Verein organisiert beispielsweise Müllsammelaktionen. So wurden zu Jahresbeginn in der Nähe von Braubach am Rhein auf einer Streckenlänge von 500 Metern circa 3500 Liter (Plastik-)Müll gesammelt. Der Schwerpunkt des Vereins liegt auf deutschlandweiter Präventions- und Bildungsarbeit.
Horch lässt sich durch das Scheitern des Abkommens nicht entmutigen. Im Gegenteil: „Wir als kleine Organisationen sind Multiplikatoren, wir lösen viele Effekte in der Gesellschaft aus. Deshalb hören wir nicht auf und verlieren auf keinen Fall die Hoffnung.“
Clean River Project kreiert Müllfische: „Durch Kunst wollen wir die Menschen wach rütteln“
Dass er für eine gute Sache kämpft, war Stephan Horch von Anfang an klar. Doch zunächst blieb der Winninger so etwas wie ein Einzelkämpfer, nachdem ihm bei einer Kajaktour im Jahr 2012 bewusst wurde, welch große Gefahr von Plastikmüll für die Biodiversität in Gewässern und damit letztlich auch für ...