Etliche Pendler stehen im Stau, wenn sie beispielsweise aus Luxemburg zurück nach Rheinland-Pfalz kommen. Auch Unternehmer leiden. Ministerpräsident Alexander Schweitzer richtet klare Appelle nach Berlin.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) verschärft beim Thema Grenzkontrollen den Ton gegenüber der Bundesregierung. „Die Grenzkontrollen müssen jetzt enden“, forderte Schweitzer im Gespräch mit dem „Trierischen Volksfreund“. Andernfalls müsse die Bundesregierung sie so verändern, dass der Zweck erfüllt werde, aber Pendler und Unternehmen nicht weiter belastet würden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte kürzlich eine Verlängerung der Kontrollen angekündigt. Rheinland-Pfalz ist als mehrfaches Grenzland besonders betroffen von den Kontrollen. Das Unverständnis bei den Nachbarn aus Luxemburg, Frankreich und Belgien sei zu Recht groß, so Schweitzer in dem Zeitungsinterview. „Ich bin mit dem luxemburgischen Premierminister Luc Frieden einer Meinung, dass uns die Grenzkontrollen schaden“, sagte der Ministerpräsident in Trier. Sie schadeten wirtschaftlich, weil Aufträge nicht mehr angenommen würden und Arbeitnehmer sich inzwischen überlegten, den Job zu wechseln.