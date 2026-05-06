Ein Wagen überschlägt sich mehrmals, bleibt auf dem Dach liegen – zwei Männer werden schwer verletzt. Wie der Unfall passiert sein soll.

Nonnweiler (dpa/lrs) – Auf der Autobahn 1 im Kreis St. Wendel sind zwei Männer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ihr Wagen verlor beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer zu schnell fuhr. Die Reifen seien abgefahren gewesen.

Das Auto geriet den Angaben nach ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. In der Folge kam es von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbst befreien. Der 39-jährige Fahrer und der 45-jährige Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.