Weinelf reist nach Italien Mosel-Winzer Franzen zwischen Weinlese und Wettkampf Hannah Klein 30.05.2026, 10:00 Uhr

i Christian Franzen steht in wenigen Tagen für Deutschland auf dem Rasen - und zwar als Spieler der Fußball-Nationalmannschaft der Winzer. Der 29-Jährige führt gemeinsam mit seinen Eltern ein Weingut in Bremm an der Mosel. Für die Vino-Euro reist er nun in die Toskana nach Italien. Bernhard Herzer/Weinelf. bernhard Herzer/Weinelf

Die Weinlese rückt näher, die Vino-Euro auch. Das ist die Fußball-Europameisterschaft der Winzer. Zwar geht es da um Wein. Der sportliche Ehrgeiz steht aber an erster Stelle. Das sagt ein Mosel-Winzer, der als Weinelf-Spieler mit nach Italien fährt.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Winzer steht in den Startlöchern: Ihr größtes Turnier, die Vino-Euro, beginnt in wenigen Tagen. Dieses Mal geht es für die Weinelf nach Italien. Die Europameisterschaft der Winzer findet in der Toskana statt. Wenn die Winzer sich dort auf dem Rasen treffen, steht nicht der Wein im Fokus, sondern der Sport – zumindest 90 Minuten lang.







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