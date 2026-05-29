Vor Kaiserfestival in Koblenz
Howard Carpendale: Seine größten Hits im Kurzporträt
Lieferte in seinen 60 Bühnenjahren zahlreiche Hits, die Anfang September auch bei seinem Auftritt auf dem VR Kaiserfestival in K
Lieferte in seinen 60 Bühnenjahren zahlreiche Hits, die Anfang September auch bei seinem Auftritt auf dem VR Kaiserfestival in Koblenz zu hören sein werden: Howard Carpendale.
Christoph Reichwein. picture alliance/dpa

Wenn Howard Carpendale im September beim VR Kaiserfestivalauftritt, werden auch viele seiner Hits zu hören sein. Manche hatten große Vorbilder, andere gibt es nur dank Zufällen. Wir liefern ein paar (Fun-)Facts zur Einstimmung aufs Konzert in Koblenz

Lesezeit 3 Minuten
Mit 65 Millionen verkauften Tonträgern zählt Howard Carpendale zu den ganz Großen in der jüngeren deutschen Musikgeschichte. Nach 60 Jahren auf der Bühne beendete der im südafrikanischen Durban geborene Schlagerstar vor Kurzem seine Abschiedstournee; Mitte Juli folgt dann noch eine Reihe von Open-Air-Konzerten, deren letztes den Sänger am 3.

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