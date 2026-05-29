Wenn Howard Carpendale im September beim VR Kaiserfestivalauftritt, werden auch viele seiner Hits zu hören sein. Manche hatten große Vorbilder, andere gibt es nur dank Zufällen. Wir liefern ein paar (Fun-)Facts zur Einstimmung aufs Konzert in Koblenz
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Mit 65 Millionen verkauften Tonträgern zählt Howard Carpendale zu den ganz Großen in der jüngeren deutschen Musikgeschichte. Nach 60 Jahren auf der Bühne beendete der im südafrikanischen Durban geborene Schlagerstar vor Kurzem seine Abschiedstournee; Mitte Juli folgt dann noch eine Reihe von Open-Air-Konzerten, deren letztes den Sänger am 3.