Tourismus in der Region Von der neuen Mittelrhein-Marke und dem Blick auf 2025 Anke Mersmann 31.05.2026, 06:00 Uhr

i Wie schön es am Mittelrhein ist - hier: Burg Sooneck. Die touristischen Regionalagentur Romantischer Rhein Tourismus GmbH hat jüngst ihren neuen Markenauftritt vorgestellt - und zieht im Jahresbericht eine erfolgreiche Bilanz für das Jahr 2025. Mahlow Media/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

„Romantischer Rhein“ heißt nun „Mittelrhein“: Der neue Markenauftritt soll die Region touristisch stärken. Die Neuentwicklung hat die Romantischer Rhein GmbH im vergangenen Jahr sehr beschäftigt – dies und mehr geht aus dem Jahresbericht hervor.

Gerade erst hat sich die touristische Region „Romantischer Rhein“ mit einem neuen Namen, einem frischen Logo und einer strategischen Neuausrichtung als „Mittelrhein“ neu erfunden: Am vergangenen Dienstag wurden die neue Markenstrategie und der neue Auftritt vorgestellt.







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