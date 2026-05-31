„Romantischer Rhein“ heißt nun „Mittelrhein“: Der neue Markenauftritt soll die Region touristisch stärken. Die Neuentwicklung hat die Romantischer Rhein GmbH im vergangenen Jahr sehr beschäftigt – dies und mehr geht aus dem Jahresbericht hervor.
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Gerade erst hat sich die touristische Region „Romantischer Rhein“ mit einem neuen Namen, einem frischen Logo und einer strategischen Neuausrichtung als „Mittelrhein“ neu erfunden: Am vergangenen Dienstag wurden die neue Markenstrategie und der neue Auftritt vorgestellt.