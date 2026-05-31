Tourismus in der Region
Von der neuen Mittelrhein-Marke und dem Blick auf 2025
Wie schön es am Mittelrhein ist - hier: Burg Sooneck. Die touristischen Regionalagentur Romantischer Rhein Tourismus GmbH hat jü
Wie schön es am Mittelrhein ist - hier: Burg Sooneck. Die touristischen Regionalagentur Romantischer Rhein Tourismus GmbH hat jüngst ihren neuen Markenauftritt vorgestellt - und zieht im Jahresbericht eine erfolgreiche Bilanz für das Jahr 2025.
Mahlow Media/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

„Romantischer Rhein“ heißt nun „Mittelrhein“: Der neue Markenauftritt soll die Region touristisch stärken. Die Neuentwicklung hat die Romantischer Rhein GmbH im vergangenen Jahr sehr beschäftigt – dies und mehr geht aus dem Jahresbericht hervor.

Lesezeit 3 Minuten
Gerade erst hat sich die touristische Region „Romantischer Rhein“ mit einem neuen Namen, einem frischen Logo und einer strategischen Neuausrichtung als „Mittelrhein“ neu erfunden: Am vergangenen Dienstag wurden die neue Markenstrategie und der neue Auftritt vorgestellt.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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