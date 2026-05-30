Gastbeitrag zur Wirtschaft Cyber-Risiken 2.0: KI-gestützte Betrugsformen Thomas Brahm 30.05.2026, 06:00 Uhr

i Doppelt abgesichert: Wer seine Passwörter mit einem Manager verwaltet und zusätzlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, macht es Cyberkriminellen deutlich schwerer. Silas Stein. picture alliance/dpa

KI macht Betrug im Netz immer perfider. Wie schützt man sich in einer Welt, in der selbst Fachleute Fälschungen schwer entlarven? In einem Gastbeitrag schreibt Debeka-Chef Thomas Brahm über Risiken und wie sie sich minimieren lassen.

Betrüger im digitalen Raum werden immer perfider und immer schwieriger zu entlarven. Grund sind KI-gestützte Betrugsformen, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind. Die Folge: Immer mehr Menschen fallen auf Cyber-Betrüger herein, die Schäden werden häufiger und größer.







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