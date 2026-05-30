Konzerte auf der Loreley Michael Patrick Kelly zwischen Popstar und Pilger Claus Ambrosius 30.05.2026, 00:00 Uhr

i Ein Musiker, der nach Jahren zwischen höchster Popularität und klösterlicher Zurückgezogenheit zu sich gefunden hat: Michael Patrick Kelly tritt am 13. und 14. Juni auf der Loreley-Freilichtbühne auf, die er von Kindesbeinen an kennt. Shanti Joan Tan

Vor seinen beiden Konzerten auf der Loreley spricht Michael Patrick Kelly über Erinnerungen an die Kelly Family, seine Jahre im Kloster, Sinnsuche, Frieden, Streaming-Zeiten – und warum Livekonzerte heute wichtiger denn je sind.

Vom Kinderstar der Kelly Family zum international erfolgreichen Solokünstler zwischen Pop, Folk und spiritueller Sinnsuche: Vor seinen beiden Konzerten auf der Loreley am 13. und 14. Juni sprach Michael Patrick Kelly (48) mit unserer Zeitung über Erinnerungen an den Felsen, seine Jahre im Kloster, die Kraft von Livekonzerten und den Wandel des Musikgeschäfts.







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