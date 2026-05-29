Bilanz für 2025 BBT Region Koblenz-Saffig mit stabilem Jahresergebnis 29.05.2026, 21:00 Uhr

i Im Jahresbericht der BBT-Gruppe für 2025 wird die erfreudliche Entwicklung des Katholischen Klinikums Koblenz Montabaur (KKM) hervorgehoben. Im Bild ist der Marienhof Koblenz zu sehen, eine der drei Betriebsstätten des KKM. Mirco Klein. Rhein-Zeitung

Trotz schwieriger Zeiten: Die BBT-Region Koblenz-Saffig schließt das Jahr 2025 positiv ab.

Die BBT Region Koblenz-Saffig hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem stabilen und positiven Jahresergebnis abgeschlossen – trotz eines weiterhin äußerst herausfordernden gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Umfelds, heißt es in einer Mitteilung.„Wir freuen uns sehr darüber, dass ausnahmslos alle Geschäftsbereiche und Unternehmensteile zu unserem positiven Jahresergebnis beigetragen haben“, betont Jérôme Korn-Fourcade.







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