BBT Region Koblenz-Saffig mit stabilem Jahresergebnis
Trotz schwieriger Zeiten: Die BBT-Region Koblenz-Saffig schließt das Jahr 2025 positiv ab.
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Die BBT Region Koblenz-Saffig hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem stabilen und positiven Jahresergebnis abgeschlossen – trotz eines weiterhin äußerst herausfordernden gesundheitspolitischen und wirtschaftlichen Umfelds, heißt es in einer Mitteilung.„Wir freuen uns sehr darüber, dass ausnahmslos alle Geschäftsbereiche und Unternehmensteile zu unserem positiven Jahresergebnis beigetragen haben“, betont Jérôme Korn-Fourcade.