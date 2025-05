Koblenz (dpa/lrs) – Im rheinland-pfälzischen Landkreis Cochem-Zell läuft ein Großeinsatz der Polizei. Auslöser des Einsatzes in der Ortslage Urmersbach sei «nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfall, in dessen Verlauf zwei Personen schwerst verletzt wurden», berichtete die Polizei am Abend. «Zu den näheren Umständen können wir derzeit keine Angaben machen, auch nicht zu der Frage, ob ein Gewaltdelikt vorliegt.» Gefahr für unbeteiligte Personen bestehe nicht. Im Einsatz sind den Angaben zufolge Polizeikräfte sowie zwei Rettungshubschrauber.

