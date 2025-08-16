Ein Auto kommt in der Kurve von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Der 21-jährige Fahrer und seine Begleiterin kommen ums Leben. Kurz zuvor hatten sie sich einer Polizeikontrolle entzogen.

Homburg (dpa) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Homburg (Saarland) sind ein 21 Jahre alter Autofahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin ums Leben gekommen. Die Polizei habe die beiden nach aktuellem Stand der Ermittlungen zuvor - noch in Rheinland-Pfalz - kontrollieren wollen, sagte ein Sprecher der Polizei. Doch sie hätten sich dieser Kontrolle entzogen und seien weitergefahren.

Das Fahrzeug kam nach dem aktuellen Ermittlungsstand wenig später in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchbrach die Schutzplanke und prallte gegen einen Baum. «Dabei wurden die beiden Fahrzeuginsassen tödlich verletzt», erklärten die Beamten. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei die Polizei nicht in unmittelbarer Nähe gewesen.

Die Landstraße ist seit den frühen Morgenstunden und voraussichtlich noch bis zum Nachmittag voll gesperrt. Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.