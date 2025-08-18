Seit der ersten Stunde am Montagmorgen sind in Rheinland-Pfalz keine unangekündigten Tests mehr erlaubt. Warum Bildungsminister Sven Teuber (SPD) so hart durchgreift und was Lehrer daran kritisieren.

In den rheinland-pfälzischen Schulen darf es ab sofort keine unangekündigten Tests mehr geben. Das hat Bildungsminister Sven Teuber (SPD) am ersten Schultag verkündet. Lehrer dürfen die Hausaufgaben mündlich und schriftlich nun also nur noch nach vorheriger Ankündigung überprüfen. Darüber sind die Schulen laut Bildungsministerium am Montagmorgen informiert worden.

Teuber will mit dem Schritt den Leistungsdruck auf die Schüler verringern. Für zu viele Schüler sei Schule ein Angstraum. „Dann ist es unser Auftrag, das zu verändern“, so der Bildungsminister. Auswertungen der Wissenschaft und seine Antrittsgespräche als Minister bei verschiedenen Gruppen hätten ihm immer wieder vermittelt, dass der Druck in der Schule aktuell zu hoch sei. Auch die Wirtschaft wolle gut ausgebildete Schüler mit kritischem Denken, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz. Das könne man nicht mit solchen Lösungen aus den 70er-Jahren erreichen, sagte Teuber.

Kritik wird laut

Heftige Kritik handelte sich der Bildungsminister umgehend vom rheinland-pfälzischen Philologenverband, der die Interessen der Gymnasial- und Gesamtlehrer vertritt, ein. „Bei dem Schritt des Ministers handelt es sich um ein massives politisches Hineinregieren in das pädagogische Alltagsgeschäft“, sagte deren Vorsitzende Cornelia Schwartz. Verantwortliches Handeln und pädagogisches Fingerspitzengefühl traue der Minister, der selbst einmal zwei Jahre lang als Lehrer tätig gewesen sei, seinen ehemaligen Kollegen offenbar nur sehr eingeschränkt zu. Schwartz sprach von einer „unausgegorenen Hauruck-Aktion“ des Ministers.

Tatsächlich kommt der Zeitpunkt zum Schuljahresbeginn am Montagmorgen für die Lehrer überraschend, das Verbot für unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen selbst allerdings nicht. Bereits in den Ferien hatte Teuber eine Bildungsdebatte über zu viel Druck in den Schulen mitangestoßen. Darin sprach sich Teuber auch für weniger Klassenarbeiten in den Stufen eins bis acht aus. Stattdessen sollten Lehrer mehr Feedbackgespräche mit den Schülern führen. Noten will Teuber aber nicht abschaffen.

Neue Lern- und Prüfungskultur

Am Montag sprach der Bildungsminister von einer neuen Lern- und Prüfungskultur, die es in den rheinland-pfälzischen Schulen brauche. Man müsse den Mut haben, die Erkenntnisse aus anderen Ländern, in denen es seit Jahren gut laufe, umzusetzen, so Teuber. Auf die Frage, warum die Landesregierung dies bislang nicht getan habe, antwortete er: „Ich bin jetzt da, und ich fange damit jetzt an.“

Zuspruch erhält Teuber von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz. „Mit der Abschaffung unangekündigter Leistungsnachweise setzt das Land ein klares Signal für eine faire, transparente und lernförderliche Schule“, erklärte die GEW-Landesvorsitzende Christiane Herz.