Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sprach beim Sommerfest der CDU in Koblenz über Meinungsfreiheit. Die Veranstaltung fand beim Unternehmer Frank Gotthardt statt, der das rechte Portals „Nius“ finanziert. Wer neben wem saß – und wer was sagte.

Die vergangene Woche hat neben hitzigen Temperaturen noch hitzigere Debatten beschert. Das Sommerfest der CDU Koblenz beim Unternehmen Compugroup Medical (CGM) ist bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil dessen Gründer Frank Gotthardt als Privatier das rechtspopulistische Online-Portal „Nius“ finanziert. Das allein hätte aber noch niemanden aufgeschreckt, wäre nicht Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) als Gastrednerin angekündigt worden. Damit tauchte die Frage aller Fragen auf: Darf sie das? Verträgt sich das mit ihrem Amt?

i Nicht zum ersten Mal ist Compugroup Medical Gastgeber für eine politische Veranstaltung. Birgit Pielen

Das haben Medien und Politiker aller Couleur naturgemäß unterschiedlich beantwortet. Und: Klöckner ist der Rücktrittsforderung des SPD-Ortsvereins Schelfstadt in Mecklenburg-Vorpommern nicht nachgekommen. Dass vor ihrem Auftritt im Innovationscenter der Compugroup Medical in Koblenz zwei Dutzende Linke gegen sie protestieren? Ja, das dürfen die. Das ist genau jene Meinungsfreiheit, über die sie später sprechen wird.

300 Gäste haben sich für das CDU-Sommerfest angemeldet, mehr Presse als sonst ist da. Wen wundert’s? Josef Oster, CDU-Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender, sagt mit einem Augenzwinkern: „Wir beklagen uns nicht darüber, dass wir so viel öffentliche Wahrnehmung generieren.“ Dann wird der 54-Jährige grundsätzlich: „Wir lassen uns nicht vorschreiben, wo wir uns treffen, mit wem wir uns treffen und worüber wir reden.“ Die Koblenzer Grünen hätte eine regelrechte Kampagne entfacht, beklagt er. Auch deshalb gebe es viel zu besprechen – beispielsweise die Frage: „Wie können wir die Empörungsrituale überwinden?“

i CDU-Politiker Josef Oster fragt: „Wie können wir die Empörungsrituale überwinden?“ Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Die Grünen hatten im Vorfeld erklärt, dass sie eine Abgrenzung von der CDU zu „Nius“-Finanzier Gotthardt vermissen und teilten mit: „Wer glaubwürdig für Demokratie einstehen will, muss sich klar von Akteuren distanzieren, die mit Desinformation und Hetze arbeiten – egal, wie unbequem das ist.“

i Frank und Brigitte Gotthardt (links) haben das Innovationsforum von Compugroup Medical für das Sommerfest der Koblenzer CDU mit Kreischef Josef Oster (rechts) zur Verfügung gestellt. Birgit Pielen

Ganz ohne Eindruck dürfte das nicht geblieben sein, wie die Sitzordnung dann zeigt: Neben Frank Gotthardt und dessen Frau Brigitte nimmt Josef Oster Platz. Julia Klöckner sitzt einige Stühle weiter zwischen dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) – der demonstrativ Regenbogensocken trägt – und dessen Herausforderer bei der OB-Wahl am 21. September, Ernst Knopp (CDU). Weil ja immer irgendwie und irgendwo Wahlkampf ist, wird Knopp später ebenso ein Grußwort an die Gäste richten wie Philip Rünz, der als Landtagskandidat der CDU bei der Wahl 2026 antritt.

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sitzt beim CDU-Sommerempfang zwischen dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD, rechts) und Ernst Knopp (CDU), dem Herausforderer bei der OB-Wahl. Birgit Pielen

Doch zunächst ist Frank Gotthardt an der Reihe. Der 74-Jährige, dessen Medizinsoftware-Unternehmen zu den weltweit führenden zählt und Arbeitgeber für insgesamt 8700 Mitarbeiter ist, spricht über Freiheit. „Ich wollte schon immer frei sein“, sagt er. Frei sein, um eigene Entscheidungen zu treffen. Frei sein, um das Leben gestalten zu können. Loyal sein, ohne dazu gezwungen zu werden. Dieser Antrieb habe ihm geholfen, aus dem Nichts sein Unternehmen aufzubauen.

Doch wie viele andere Unternehmer treibe auch ihn die wirtschaftliche Lage in Deutschland um, sagt er. „Überregulierung führt zu Planwirtschaft“, konstatiert er. „Und Planwirtschaft ist eine Form der Repression, die in die Armut führt.“ Aus seiner Sicht gehören beispielsweise das Verbrennerverbot und das Lieferkettengesetz zur staatlich verordneten Repression. Und nicht nur das: Werde erst die Wirtschaft kontrolliert, müssten auch die Menschen kontrolliert werden, warnt er. Dann aber sei man unfrei.

i Frank Gotthardt, Firmengründer von Compugroup Medical und heute Verwaltungsratsvorsitzender des Unternehmen, spricht beim Sommerfest der CDU Koblenz über Freiheit. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Auch Julia Klöckner spricht über Freiheit, ihr geht es vor allem um Meinungsfreiheit. Doch zunächst bekommen die Pressevertreter auf Julia-Klöckner-Art ihr Fett weg. Denn nach Meinung der Bundestagspräsidentin haben sich die Medien mit dem Hinterfragen ihres Auftritts in Koblenz ein Thema gesucht, das sich „hochschaukeln“ lasse. „Nicht die Einfalt, sondern die Vielfalt macht Demokratie aus“, sagt die 52-Jährige. Und ja, Demokratie sei zuweilen auch eine Zumutung. „Denn Meinungsfreiheit bedeutet nicht nur, die eigene Meinung zu verstehen.“ Das gelte im Persönlichen genauso wie in der Politik.

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) spricht beim CDU-Sommerfest in Koblenz über Meinungsfreiheit. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

Klöckner verweist auf eine Insa-Umfrage, die Anfang August erschienen ist. Demnach sind mehr als acht von zehn Deutschen überzeugt, dass manche Mitbürger ihre Meinung nicht frei äußern – aus Angst vor Konsequenzen. Laut Insa empfinden das auch Parteianhänger so: 77 Prozent der Grünen-Wähler und 92 Prozent der AfD-Wähler beispielsweise.

Auffallend bei der Umfrage sei der Unterschied zwischen den Altersgruppen, mahnt Klöckner. Zwei Drittel der unter 30-Jährigen sagen, dass sie das Gefühl haben, ihre Meinung nicht frei äußern zu können. Bei den über 70-Jährigen sagen das nur 38 Prozent. Das ist übrigens die einzige Altersgruppe, die die Frage mehrheitlich (54 Prozent) verneint. Für die Bundestagspräsidentin sind das alarmierende Erkenntnisse. „Angst ist ein schlechter Berater“, sagt sie. Denn es sei ein vom Grundgesetz geschütztes Recht, die eigene Meinung äußern zu dürfen.

i 300 Gäste sind beim CDU-Sommerfest in Koblenz. Birgit Pielen

„Eine Demokratie ist nicht dann stark, wenn alle der gleichen Meinung sind“, sagt Klöckner, „sondern sie ist dann stark, wenn man aushält, dass es andere Meinungen gibt – auch wenn es unbequem ist.“ Entsprechend lebe auch die Medienlandschaft von Meinungsvielfalt. „Auch ich bin nicht immer happy damit“, sagt sie. Dass man beispielsweise die Tageszeitung „TAZ“ eher im linken Spektrum verorte und „Nius“ „eben mehr auf der anderen Seite“, sei in unserer Demokratie ausdrücklich erlaubt. „Deshalb cancele ich weder die ,TAZ’ noch Herrn Gotthardt.“