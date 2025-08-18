„Die Zahl der aktiven Nutzer ist ernüchternd“, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Beier, kürzlich zur elektronischen Patientenakte (ePA). Aufklärung zu dem wichtigen Thema gibt es jetzt bei einer Veranstaltung unserer Zeitung.

Seit Jahresbeginn wird die elektronische Patientenakte (ePA) für alle gesetzlich Versicherten in Deutschland eingerichtet. Doch die Zahl der aktiven Nutzer ist noch gering. Hausärzte warnten kürzlich vor einer „Bruchlandung“ des Projektes und forderten von den Krankenkassen bessere Aufklärung. In der Tat haben viele Kassenpatienten Fragen und sogar gewisse Zweifel, was den elektronischen Datenspeicher für mitunter sensible Daten angeht. Zudem ist der Registrierungsprozess kompliziert, die Technik störanfällig. Bei einer Vortragsveranstaltung unserer Zeitung gibt es jetzt handfeste Infos aus erster Hand.

„Gut informiert, besser versorgt: Die ePA verständlich erklärt“, lautet der Titel der Veranstaltung, die am Montag, 1. September, 18 bis 19.30 Uhr, im Medienzentrum des Druckhauses unserer Zeitung in Moblenz (Mittelrheinstraße 2-4, Nähe Autobahnkreuz Koblenz) stattfindet. Referenten sind Jan Estelmann, Fachverantwortlicher ePA bei der BKK Pfalz, Rico Maaßberg, Projektleitung ePA-Coaches RLP, und Olaf Biesenbach, ePA-Coach und Digital-Botschafter. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.ku-rz.de/rzepa allerdings unbedingt notwendig.

Was genau ist die ePA? Welche Vorteile bringt sie? Kann ich sie ohne Bedenken nutzen? Diese und viele weiteren Fragen werden bei dem kostenlosen Vortragsabend, den unserer Zeitung in Kooperation mit der Medienanstalt Rheinland-Pfalz organisiert, beantwortet. Die Gäste erhalten einen kompakten Überblick über Chancen und Nutzen der ePA. Die Referenten zeigen dabei auch auf, wie die ePA hilft, Therapien besser zu koordinieren und Doppeluntersuchungen zu vermeiden. „Erfahren Sie außerdem, mit welchen Angeboten die Medienanstalt Rheinland-Pfalz Seniorinnen und Senioren bei der Einrichtung und Nutzung der ePA unterstützt“, heißt es im Ankündigungstext des Vortrags außerdem.