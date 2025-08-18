Seit einiger Zeit wird in Deutschland wieder über das Thema Zivilschutz gesprochen – die Zeiten sind so. Im Norden des Landes und im angrenzenden NRW gibt es mehrere Bunker, die längst außer Funktion sind. Sie können bei einer Tour besichtigt werden.

Eine Reise durch den „alten“ Kalten Krieg und das aktuelle Zeitgeschehen bietet die „Eifel-Bunker-Tour“ an vier Terminen im September. Die in ihrer Art bundesweit einzigartige Veranstaltung entführt jeweils sonntags in drei Atomschutzbunker und erläutert am Originalschauplatz Strukturen des damaligen Krisenmanagements wie auch die Bauwerke in Aufbau und Funktion.

„Es sind radikale Denkmuster, die sich mit diesem Programm verbinden“, heißt es bei den Veranstaltern von den Bunker-Dokumentationsstätten, „denn zum Atomkrieg stellte sich Ende der 1950er-Jahre nicht die Frage, ob er kommt, sondern wann.“ Eine Ost-West-Krise jagte die nächste, die Bonner Führung um ihren Chef Konrad Adenauer (CDU) gab klare Order: Ein Regierungsbunker muss her.

i Der deutsche Bunker-Superlativ war im Ahrtal zu Hause: Eingang in ein 17 Kilometer langes Tunnellabyrinth für 3000 Regierungsvertreter, die von hier im Atomkrieg weiterarbeiten sollten. Jörg Diester/Bunker-Dokumentationsstätten, Marienthal

Dieser wurde ab 1959 geplant, drei Jahre später begann der kostspielige wie aufwendige Bau im Ahrtal. Zeitgleich gingen in der Eifel auch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen und sogar die Landeszentralbank auf Tauchstation. Längst sind diese Zeitzeugnisse aus Beton und Stahl aufgegeben. Heute können sie im Rahmen der „Eifel-Bunker-Tour“ besichtigt werden und bieten so auch tiefe Einblicke in historische Zusammenhänge – „die in Teilen längst wieder aktuell sind“, wie es im Ankündigungstext heißt.

Im Rahmen einer Tagestour von 10 bis 18 Uhr (Start- und Zielort ist Bad Neuenahr-Ahrweiler) werden jeweils drei Atomschutzbunker besichtigt: Neben den beiden Regierungsbunkern des Bundes (in Bad Neuenahr-Ahrweiler) und des Landes Nordrhein-Westfalen (in Kall-Urft) wird zusätzlich der geschützte Ausweichsitz der Landeszentralbank Nordrhein-Westfalen (in Satzvey bei Mechernich) besucht. Die Termine: 7., 14., 21. und 28. September. Die Tiefsttemperatur im Bunker liegt bei 8 Grad – um geeignete, warme Bekleidung wird gebeten. Die Bunkeranlagen sind für Tiere nicht zugelassen, außerdem sind sie nicht barrierefrei (Treppen, Türschwellen). red

Infos und Anmeldungen unter www.eifel-bunker-tour.info