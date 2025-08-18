Im neuen Podcast der Rhein-Zeitung geht es um die Wirtschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz. Einmal im Monat sprechen Lars Hennemann und Ralf Kölbach ab sofort im RZ Business Talk über die Themen der Zeit.

Wie wirken die großen Themen der Zeit auf die Wirtschaft im Norden von Rheinland-Pfalz? Und wie kann man in tiefer Kenntnis von Mittelrhein, Westerwald und allen angrenzenden Regionen diese Großthemen einordnen? So herausfordernd die Zeiten auch sind: Am Ende entscheidet sich für viele von uns im unmittelbaren Lebensumfeld, wie es wirtschaftlich und damit auch persönlich weitergeht. Die Rhein-Zeitung will diesen Fragen künftig in einem eigenen Podcast nachgehen. Mit Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwald Bank eG, haben wir dazu einen profunden Gesprächspartner gefunden. Kölbach ist Volkswirt und in der Region als ebenso pointiert formulierend wie tief analysierend geschätzt. Zusammen mit Lars Hennemann, Chefredakteur unserer Zeitung, geht er ab sofort einmal im Monat im „RZ Business Talk“ auf die Suche nach Antworten auf die Fragen, die die Wirtschaft bewegen.

In der ersten Folge geht es um ein Thema, von dem wir alle gerne hätten, dass man dabei immer die richtige Flughöhe erwischt: Respekt. In diesem Fall natürlich besonders um Respekt vor Unternehmerinnen und Unternehmern. Kölbach hatte es vor einigen Monaten in den Mittelpunkt eines Vortrags in Ransbach-Baumbach im Westerwald gestellt. Danach war die Podcast-Idee geboren ...

Der Podcast will keine Parteipolitik machen und auch keine Werbung für eine Bank. „Wir sprechen hier als Personen miteinander, die eine gemeinsame Sichtweise eint: Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist so gut wie alles ziemlich schnell nichts“, sagt Hennemann. Deshalb gibt es auch eine zweite Regel: „Wir beschreiben, wir benennen Probleme, aber wir suchen immer auch Lösungen“, betont Kölbach.

Die erste Folge ist ab sofort auf rhein-zeitung.de/audio sowie auf allen gängigen Podcast-Playern abrufbar. Gerne freuen wir uns auch über Feedback per Mail unter podcast@rhein-zeitung.net. Die nächsten Folgen sollen die Themen „KI“ und „Trumps Zölle“ behandeln.