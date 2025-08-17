Alle Schüler in Rheinland-Pfalz sollen künftig verpflichtend Informatik lernen. Einige Schulen im Norden des Bundeslandes testen das neue Konzept. Doch es fehlen Lehrer, kritisiert die CDU.

Mainz Knapp 40.000 Kinder gehen am Montag in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal zur Schule. Insgesamt starten mehr als 550.000 Schüler nach den Sommerferien in das neue Schuljahr. Für einige von ihnen wird es dann ein neues verpflichtendes Schulfach geben. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium will, dass nach und nach alle Schulen das Fach Informatik unterrichten.

Am Montag beginnen 28 Pilotschulen damit, fünf davon im Norden des Landes. Nach diesem Test sollen ab dem Schuljahr 2028/29 alle Schulen in Rheinland-Pfalz verpflichtend den Informatikunterricht anbieten. Bislang gibt es das an einigen bereits als Wahloption. Inhaltlich soll es im Fach etwa darum gehen, wie das Internet funktioniert, wie Algorithmen arbeiten und wie man Fake News erkennt.

Das Bildungsministerium plant eine schrittweise Einführung. Zunächst sollen in drei Jahren alle siebten Klassen der weiterführenden Schulen damit starten. Bis zum Schuljahr 2031/32 sollen dann alle Klassenstufen zwischen sieben und zehn Informatik lernen. In den vier Schuljahren ist zwar jeweils nur eine Stunde pro Woche vorgesehen. Am Stundenplan der Schüler wird sich dennoch einiges ändern, weil dafür andere Fächer gekürzt werden müssen.

Das Bildungsministerium kürzt hauptsächlich bei den Naturwissenschaften um zwei Stunden. An den Gymnasien betrifft das eine Stunde Physik. Eine weitere Stunde dürfen die Schulen eigenverantwortlich kürzen, allerdings nur in den Fächern Kunst, Musik, Sport oder einer Fremdsprache. Und eine Stunde Informatik kommt zusätzlich auf die Schüler zu, ohne dass dafür bei anderen Fächern gekürzt wird.

Nach Angaben der Universität Trier gehörte Rheinland-Pfalz bislang noch zu den sieben Bundesländern, die gar keinen verpflichtenden Informatik-Unterricht haben. Bis zur flächendeckenden Versorgung werden allerdings auch noch sechs Jahre vergehen. Man fange keineswegs bei null an, aber das müsse gut vorbereitet sein, erklärt das Bildungsministerium die lange Dauer. Knackpunkt sind nämlich die fehlenden Informatik-Lehrer.

Inzwischen kann man zwar an vier von fünf Unis des Landes Informatik auf Lehramt studieren. Das stieß bei Abiturienten aber wohl auf wenig Interesse, weil es nur ein Wahlfach in den rheinland-pfälzischen Schulen war. Und lange Zeit ließ sich Informatik nur mit einem Mathematik-Studium kombinieren. Mittlerweile gibt es freie Auswahlmöglichkeit.

Ob bis zur flächendeckenden Einführung im Jahr 2031 die Lehrer ausreichen werden, ist dennoch fraglich. Im vergangenen Jahr haben lediglich sieben Lehrer das Zweite Staatsexamen im Erst- oder Zweitfach Informatik abgeschlossen. In den vergangenen zehn Jahren waren es insgesamt nur 80 Informatik-Nachwuchslehrkräfte. In Rheinland-Pfalz gibt es derzeit unter den 40.900 Lehrern an allgemeinbildenden Schulen nur 760 Informatiklehrer. Laut Statistischem Landesamt kommen knapp 250 Schüler auf eine dieser Personen.

Die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag kritisiert deshalb, dass die Landesregierung nicht gut vorbereitet sei. „Es ist absolut notwendig, junge Menschen frühzeitig digital zu befähigen – doch das gelingt nur mit ausreichend qualifizierten Lehrkräften“, sagte der Abgeordnete Matthias Reuber. Die aktuellen Zahlen zeigten, dass hier noch großer Handlungsbedarf bestehe. Wie viele Informatiklehrer das Land in den kommenden Jahren braucht, weiß das Bildungsministerium indes selbst nicht. Zumindest beantwortet man die Frage der CDU danach nicht.

Die technische Ausstattung der Schulen soll jedoch kein Problem sein, versprach das Bildungsministerium auf Anfrage Anfang des Jahres. Demnach haben 97 Prozent der weiterführenden Schulen mindestens einen Computerraum. Und einige Inhalte könnten auch in einem normalen Klassenraum mit Tablets vermittelt werden.

