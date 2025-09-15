Fließem (dpa/lrs) – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Ultraleichtflugzeug war in der Nacht zunächst vermisst worden, wie die Polizei mitteilte. Planmäßig hätte es am Sonntagabend auf dem Flugplatz Bitburg landen sollen, doch der Kontakt zum Radar sei abgerissen.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr fanden das abgestürzte Flugzeug und die beiden toten Insassen am frühen Morgen schließlich auf einem Feld in der Nähe von Fließem. Um wen es sich bei den Toten handelt und warum die Maschine abstürzte, war der Polizei zufolge noch unklar. Die Kreisstraße 74 zwischen Erdorf und Fließem sei derzeit gesperrt.