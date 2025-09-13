Vor 20 Jahren ist der Rheinsteig eröffnet worden – der Fernwanderweg lockt bis heute Wanderfans an. Kein Wunder, er ist nach einem besonderen Konzept gestaltet, erklärt Karin Hünerfauth im Interview. Sie hat den Weg als Projektleiterin umgesetzt.

Im September vor 20 Jahren ist der Rheinsteig eingeweiht worden. Der Fernwanderweg beginnt in Bonn und geht über Koblenz bis nach Wiesbaden. 320 Kilometer ist er lang. Die Etappen führen Wanderer durchs Siebengebirge, das Untere und Obere Mittelrheintal und den Rheingau. Was dabei nicht zu kurz kommt: sagenhafte Ausblicke und Rheinromantik. Unsere Zeitung hat mit Karin Hünerfauth, Projektmanagerin für das Geschäftsfeld Natur & Aktiv bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, gesprochen. Sie hatte einst die Projektleitung für die Umsetzung des Rheinsteigs inne.

Wie entstand die Idee für den Rheinsteig?

Die Idee hat der damalige Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Achim Schloemer, gemeinsam mit seinen Länderkollegen aus Hessen und NRW entwickelt. Sie wollten einen Fernwanderweg im Rheintal etablieren, der nach den neuesten Anforderungen und Kundenwünschen konzipiert ist. Daraufhin ist an die Wirtschaftsministerien der drei Bundesländer ein Förderantrag für die Konzeption und Umsetzung des Projekts gestellt worden. Als dann grünes Licht kam, wurde jemand gesucht, der das Ganze umsetzt. Das war etwa im Juli 2003.

i Karin Hünerfauth, Projektmanagerin Geschäftsfeld Natur & Aktiv bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Und dieser jemand waren dann Sie?

Ja, ich war aus der Elternzeit zurückgekommen und zuvor schon im Tourismus im Rheingau-Taunus-Kreis und bei der Koblenz-Touristik tätig gewesen. Ich habe mich auf die Stelle beworben und wurde Projektleiterin für den Rheinsteig. Das war erst mal nur eine Teilzeitstelle. Ab 2004 wurde sie dann zu einer Vollzeitstelle, weil das Projekt richtig Fahrt aufgenommen hatte.

Was war alles zu tun?

Gemeinsam mit einem Planungsbüro hatte ich die Aufgabe, von 2003 bis 2005 die Routenführung festzulegen. Die Abstimmungen dazu waren sicherlich die aufwendigste Phase. Wir mussten die Grundstückseigentümer ermitteln und mit den Naturschutzverbänden und -behörden die Freigabe besprechen, um die Wege nutzen zu dürfen. Da gab es einige rechtliche Hürden zu überspringen. Danach hat das Planungsbüro in unserem Auftrag ein digitales Wegweisungskataster erstellt. Jeder Meter wurde erhoben. Insgesamt mussten rund 600 Kilometer Wege digitalisiert werden. Denn zu den 320 Streckenkilometern des Rheinsteigs kamen – etwa in derselben Länge – noch die Zuwegungen zum Rheinsteig hinzu. Das sind die von den Bahnhöfen der jeweiligen Orte zum Wandereinstieg führenden Stichwege. Außerdem galt es, die Wegweiser vernünftig zu platzieren und zu beschriften.

Waren die Wege für den Rheinsteig schon vorhanden oder mussten auch neue Wege dafür angelegt werden?

Die meisten gab es bereits, aber nicht alle. Einige Trassen haben wir vom Rhein-Höhenweg übernommen, den es bereits seit mehr als 100 Jahren auf beiden Rheinseiten gibt. Auch örtliche Wanderwege konnten wir integrieren, wenn sie unseren Qualitätskriterien entsprochen haben. Dort, wo sie diese nicht erfüllt haben, haben wir neue Wege gesucht. Die gab es zum Großteil schon. Darunter waren auch vergessene Wege, wie zum Beispiel ehemalige Verbindungswege von Ortschaften, die nicht mehr als Wanderweg markiert waren. Diese haben wir wieder freigeschnitten und begehbar gemacht. Die eine oder andere Lücke musste geschlossen werden, etwa indem wir einen Zickzackweg durch den Wald hergestellt haben, um zwei Wege miteinander zu verbinden.

Was macht den Rheinsteig als Fernwanderweg besonders?

Bei seiner Konzeption kam ein spezieller Kriterienkatalog zum Einsatz. Zu Beginn der 2000er-Jahre hat der Natursoziologe Dr. Rainer Brämer an der Universität Marburg ermittelt, warum Menschen gern wandern – und was sie brauchen, um dabei richtig Spaß zu haben. Dazu bedarf es zum Beispiel vieler Pfade und Wege, die nicht asphaltiert sind, schöner Aussichten und Ruhemöglichkeiten. Aus seinen Erkenntnissen hat er besagten Kriterienkatalog erarbeitet. Der erste Weg, der in Deutschland nach diesen Kriterien umgesetzt wurde, war der Rothaarsteig im Rothaargebirge im Sauerland. Der zweite war der Rheinsteig. Es war damals innovativ und neu, auf diese Weise einen Wanderweg zu gestalten. Heute sind die Kriterien von Dr. Brämer die Grundlage für die Wege-Zertifikate, die es für Wanderwege gibt. Der Rheinsteig wird alle drei Jahre neu zertifiziert – er trägt das deutsche Wandersiegel. Nach seinem Vorbild sind in Rheinland-Pfalz noch elf weitere Prädikatsfernwanderwege umgesetzt worden. Er ist ein hochqualitativ geplanter und immer noch touristisch relevanter Wanderweg. Daher nehmen Wanderer dieses Angebot bis heute sehr gern an.

i Im Mittelrheintal gibt es zahlreiche Burgen für die Wanderer zu entdecken, wie die Burg Pfalzgrafenstein, die auf einer Insel im Rhein bei Kaub thront. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Rheinsteig führt auch durch eine besondere Landschaft …

Das stimmt, die Landschaft ist unverwechselbar. Der Rhein ist der bekannteste deutsche Fluss, und das Mittelrheintal mit seiner Rheinromantik kann man nicht mit anderen Regionen in Rheinland-Pfalz oder in Deutschland vergleichen. Dazu kommt, dass der Rheinsteig auch sehr gut an die Bahn angebunden ist. Zu jedem Bahnhof ist eine Zuwegung markiert. Dadurch kann man wunderbar Tagestouren machen und sogar nur halbe Etappen zurücklegen.

Welchen Schwierigkeitsgrad haben die Etappen?

Es gibt insgesamt 21 Etappen. Sie sind unterschiedlich schwierig. Im Tourenplaner Rheinland-Pfalz haben wir jede Etappe einzeln aufbereitet. Dort gibt es immer auch eine Kurzinfo, wie schwierig der Weg ist. Man benötigt keine Hochgebirgserfahrung. Aber man sollte schon wandererfahren sein und eine gewisse Fitness und technische Kompetenz haben. Aufgrund der zum Teil felsigen Wegpassagen empfehlen wir knöchelhohes Schuhwerk und eine gute Ausrüstung. Ein Spaziergang ist es wegen der vielen Höhenmeter nicht. Wenn man aus einer anderen Ecke Deutschlands an den Rhein kommt, denkt man: Koblenz liegt ja nur 70 Meter über dem Meeresspiegel – was soll an einer Wanderung in der Region schwierig sein? Aber die verschätzen sich. Sie denken nicht daran, dass man bei einer Tagesetappe auf etwa 20 Kilometern Strecke in etwa zwischen 500 und 1000 Höhenmeter zurücklegt. Der Aufstieg ist zwar nicht wie im Hochgebirge am Stück vom Tal zum Gipfel, aber durch die vielen Seitentäler geht man x-mal hoch und runter – so addieren sich die Höhenmeter.

Welche Zielgruppen soll der Rheinsteig ansprechen?

Wir haben viele Tagesgäste, die aus den Ballungsräumen Rhein-Main und Rhein-Ruhr sowie aus dem Koblenzer Raum kommen. Nach einer Tagestour fahren sie abends wieder heim. Aber wir haben auch sehr viele, die dreitägige Touren oder ganze Wanderwochen machen und sechs Nächte in der Region bleiben. Das ist schon eine richtig lange Aufenthaltsdauer. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Und es gibt eine sehr hohe Zufriedenheit mit den Wanderhotels entlang des Rheinsteigs. Es besteht ein Partnernetzwerk aus Betrieben, die auf Wander- und Fahrradgäste fokussiert sind. Die haben ein bisschen andere Bedürfnisse als ein Gast, der zum Beispiel eine Burg besichtigen will. So ein Wanderer oder Radfahrer hat abends ordentlich Hunger, muss duschen und vielleicht seine Kleidung trocknen oder reinigen. Wanderhotels sind auf diese Klientel eingestellt.

Hat der Rheinsteig durch die Corona-Pandemie noch an Beliebtheit dazugewonnen?

Ja, das ist so. Es war überall in Deutschland zu beobachten, dass die Menschen mehr in der Heimat geblieben sind – für Wochenendtouren oder auch den Urlaub. Das ist ein Effekt gewesen, der nach wie vor nicht ganz abgeebbt ist. Deutsche haben Deutschland wieder als Reiseziel erkannt. So haben die Pfälzer das Mittelrheintal entdeckt und die Rheinländer die Pfalz.

Was sind aus Ihrer Sicht die schönsten Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke?

Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Auf jeder Etappe gibt es etwas Historisches zu entdecken. Es ist schwierig, das Schönste zu küren. Der Rheinsteig verläuft in Koblenz zum Beispiel entlang der Festung Ehrenbreitstein. Aber auch die historische Altstadt in Linz ist sehenswert, genauso wie das Erlebnismuseum RömerWelt in Rheinbrohl. Und der Burgenreichtum im Mittelrheintal ist ja bekannt. Highlights sind hier beispielsweise die Marksburg in Braubach oder die Burg Pfalzgrafenstein bei Kaub.

Was ist Ihre persönliche Lieblingsetappe?

Diese Frage kriege ich öfter gestellt, und ich beantworte sie immer gleich – aber nicht aus politischen Gründen. Der Rheinsteig ist in Gänze meine Lieblingsetappe, weil jede Etappe etwas Spannendes und Erlebnisreiches hat. Das Schöne: Sie können jede Etappe in zwei verschiedene Richtungen gehen und haben immer einen anderen Eindruck. In jeder Jahreszeit sehen die Etappen unterschiedlich aus. Ich gehe jedes Jahr mindestens fünf Etappen auf dem Rheinsteig.

i Markierungsplaketten entlang des Weges zeigen Rheinsteig-Wanderern, wo es langgeht. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wie viel Unterhaltungsaufwand ist mit dem Rheinsteig verbunden?

Der Rheinsteig wird von der Romantischer Rhein Tourismus GmbH betreut. Diese sammelt jedes Jahr über eine Umlagefinanzierung von den Kommunen pro Kilometer einen gewissen Betrag Geld ein. Aus diesem Topf wird dann das Wege-Management finanziert. Es gibt sogenannte Wege-Paten, die den Rheinsteig zweimal im Jahr ablaufen. Sie sind ehrenamtlich tätig und bekommen dafür eine kleine Aufwandsentschädigung. Auslagen werden erstattet. Sie frischen etwa die Markierung auf oder ersetzen auch mal eine Markierungsplakette. Außerdem notieren sie weitere Schäden, wenn zum Beispiel ein Baum quer liegt oder ein Hang abgerutscht ist. Das melden sie an die Kommunen, deren Bauhöfe und Forstämter dann dafür zuständig sind, den Weg wieder begehbar zu machen. Wenn mal eine Bank kaputt ist, muss das über den jeweiligen kommunalen Haushalt getragen werden.

Was wünschen Sie sich für die nächsten 20 Jahre Rheinsteig?

Der Rheinsteig ist weiterhin ein Top-Weg, der nichts von seinem Reiz verloren hat. Aber nach 20 Jahren stellt man an einem Wanderweg Veränderungen fest. Das liegt in der Natur der Sache: So ein Weg wird begangen, er ist dem Wetter ausgesetzt. Es wäre schön, wenn man Stellen in den Fokus nehmen könnte, an denen man vielleicht noch mal Hand anlegen müsste: Wege ein bisschen freihacken oder Trittstufen an Steilstellen erneuern. Die Kommunen würden das gern machen, aber vielerorts sind die Finanzierungsmöglichkeiten im Moment nicht sichergestellt. Die touristischen Ausgaben werden als freiwillige kommunale Ausgaben eingestuft. Wenn eine Kommune Finanzdruck hat, werden sie erst mal hinten angestellt. Daher wünsche ich dem Rheinsteig, dass die Kommunen es dauerhaft schaffen, die Qualitätssicherung zu finanzieren – und dass man dazu auch über andere Finanzierungsquellen nachdenkt. Es gibt Beispiele in Europa, in denen solche Fernwanderwege nicht nur durch Kommunen finanziert werden, sondern auch durch Spenden oder Firmen. So ein Wanderweg ist ein attraktives Freizeitangebot vor der Haustür, das helfen kann, Fachkräfte zu gewinnen. Wenn man es schaffen könnte, mit einer Mischung aus privaten, unternehmerischen oder gesponserten Mitteln das Budget etwas anzuheben, wären solche Sachen finanzierbar. Der Rheinsteig und das Wandern in Rheinland-Pfalz sollten nicht stehen bleiben – es lohnt sich, die Dinge immer wieder neu zu denken.

Wer eine Tour auf dem Rheinsteig plant, findet nähere Informationen auf https://www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de﻿