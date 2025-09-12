Die MVZ Galeria Med GmbH ist in finanzieller Schieflage: Ein Insolvenzantragsverfahren wurde gegen das Neuwieder Unternehmen eröffnet. Was das für acht Praxis-Standorte bedeutet, ist noch offen.

An acht Standorten im nördlichen Rheinland-Pfalz betreibt die MVZ Galeria Med GmbH Arztpraxen: Jetzt wurde ein Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen des Neuwieder Unternehmens eröffnet, wie aus einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Neuwied hervorgeht. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde der Koblenzer Anwalt Alexander Römer bestellt.

Was der Verfahren für die Praxisstandorte, das Personal sowie für die medizinische Versorgung von Patientinnen und Patienten bedeutet, ist noch unklar. Mit Blick auf das „frühe Verfahrensstadium“ konnte der vorläufige Insolvenzverwalter Römer zu diesen offenen Fragen zunächst keine Angaben machen. Konkret sei derzeit zu prüfen, „ob bei der MVZ Galeria Med GmbH ein Insolvenzgrund vorliegt und welche Aussichten für eine Fortführung des schuldnerischen Unternehmens bestehen“, erklärte Römer. Weiterhin müsse geklärt werden, ob die vorhandenen Vermögenswerte die Kosten des Insolvenzverfahrens decken können.

Die Standorte der MVZ Galeria Med

Die MVZ Galeria Med Gmbh hat ihren Hauptsitz in Neuwied. Sie ist an Standorten in Andernach, Heimbach-Weis, Koblenz, Nastätten, Neuwied, St. Goarshausen, Vallendar und Waldbreitbach vertreten. Geschäftsführer ist der Arzt Markus Abts. red