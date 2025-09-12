Wer Geld anlegen möchte, hält Ausschau nach möglichst hoher Verzinsung. Das machen sich Betrüger zunutze. Ein spektakulärer Fall wird jetzt in Trier verhandelt.

Trier. Weil sie Kunden mit überzogenen Renditeversprechen um insgesamt weit über 1 Million Euro betrogen haben sollen, müssen sich ab Montag fünf Angeklagte vor dem Trierer Landgericht verantworten.

Hauptangeklagte ist ein 58-jähriger Mann, der sich mit einem falschen Doktortitel geschmückt haben soll. Die Trierer Staatsanwaltschaft wirft dem Quintett gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Bei einer Verurteilung drohen Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Die Angeklagten im Alter zwischen 43 und 73 Jahren sollen den Kunden für Kapitalanlagen völlig unrealistische Renditen von zehn bis 30 Prozent versprochen haben. Die Opfer soll der in der Schweiz lebende falsche Doktor telefonisch akquiriert haben, heißt es in der Anklageschrift.

Vergehen liegen teils 14 Jahre zurück

Um die Kunden zu täuschen, sollen die Angeklagten nachgemachte oder gefälschte Prospektunterlagen genutzt haben. Die Geschädigten sollten laut den Ankündigungen der mutmaßlichen Betrüger vor allem in Gold und angebliche Unternehmensbeteiligungen, Auslands- oder Schiffanleihen investiert haben. Darüber hinaus sollen Tagesgeld- und Festzinsanlagen angeboten worden sein.

In Wirklichkeit wurden die Gelder aber laut Anklageschrift nicht angelegt, sondern von den Bandenmitgliedern für eigene Zwecke verwendet. Nach Angaben eines Gerichtssprechers kommen drei der Angeklagte aus der Region Trier, aber keiner der Geschädigten. Der Schwindel flog auf, nachdem einzelne Opfer die angeblich erzielten Renditen nicht erhalten und deshalb Strafanzeige gestellt hatten. Die dem Quintett vorgeworfenen Betrügereien liegen bis zu 14 Jahre zurück. Dass es erst jetzt zu einem Prozess kommt, begründete der Gerichtssprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit dem Umfang des Verfahrens und anderen, vorrangig zu bearbeitenden Haftsachen.

Mehrere ähnliche Fälle

Der an diesem Montag beginnende Betrugsprozess reiht sich ein in eine ganze Reihe ähnlicher Fälle. Vor drei Jahren wurde am Koblenzer Landgericht wegen eines groß angelegten Anlagebetrugs verhandelt. Die sieben Beschuldigten waren angeklagt, mit einem angeblichen Onlinehandel von Finanzprodukten knapp 10 Millionen Euro von ihren Opfern eingesammelt zu haben. Die beiden Haupttäter wurden am Ende wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu fünf beziehungsweise über sieben Jahre Haft verurteilt.

Erst vor zwei Monaten wurde in Hamburg ein 60-jähriger Finanzmakler unter dem Verdacht verhaftet, gutgläubige Anlegerum insgesamt 8,6 Millionen Euro betrogen zu haben. Im Rahmen der Festnahme wurde auch eine Wohnung des Mannes in Rheinland-Pfalz durchsucht.

Verbraucherschützer warnen vor aktueller Betrugsmasche

Ganz aktuell warnen das Landeskriminalamt und die rheinland-pfälzische Verbraucherzentrale vor unseriösen Anlageversprechen mit falscher Promi-Werbung. Die Betrüger werben dabei mit erfundenen Aussagen von berühmten Persönlichkeiten oder bekannten Unternehmen ohne deren Erlaubnis oder Kenntnis und versprechen hohe Gewinne.

Der Betrug beginnt oft mit einem kleinen Startkapital und einer professionell wirkenden Online-Präsenz. Sobald die Personen ihre Kontaktdaten auf den betrügerischen Seiten angeben, werden sie schnell von vermeintlichen Anlageberatern kontaktiert und aufgefordert, immer mehr Geld zu investieren. Irgendwann wird der Kontakt abgebrochen – und das Geld der gutgläubigen Opfer ist futsch. Allein im vergangenen Jahr lag der Schaden durch Online-Anlagebetrug in der Region bei über 3 Millionen Euro. Die Polizei spricht von einer „alarmierenden Zunahme“ der Fälle. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gibt Tipps, wie sich Verbraucher schützen können.

Acht Verhandlungstage sind angesetzt

Im Fall des an diesem Montag am Trierer Landgericht beginnenden Betrugsprozesses sollen zumindest einige Geschädigte einen Teil der investierten Gelder zurückerhalten haben. Für den Prozess vor der Vierten Großen Strafkammer sind acht Verhandlungstage angesetzt. Bleibt es dabei, ist Anfang November mit einem Urteil zu rechnen.