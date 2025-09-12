Die Sendung hat Menschen im ganzen Land bewegt. Nun wurde die „Herbstresidenz“ mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Ein Star der Sendung teilt auf der Bühne seine Gedanken.

„Ich habe mir diesen Preis so wahnsinnig gewünscht“, sagt Tim Mälzer, als er ihn endlich in Händen hält. Es ist nicht der erste Deutsche Fernsehpreis, den er bekommt. Der Anlass ist ihm dieses Mal aber auf ganz persönlicher Ebene wichtig. Drei Monate lang hat er zusammen mit dem aus Koblenz stammenden Schauspieler André Dietz ein Seniorenheim an der Mosel umgekrempelt. Er hat Freude und Hilflosigkeit erlebt, Fortschritte und Rückschläge. Doch es hat sich gelohnt. Nicht nur, weil die „Herbstresidenz“ jetzt im großen Rahmen ausgezeichnet wurde.

Warum ihm die Sendung ein solches Anliegen ist, verrät Mälzer in seiner Rede bei der Preisverleihung. Live im ZDF holt er dafür die Begeisterung zurück in die Realität. „Wir haben leider ein paar Protagonisten schon verloren, altersbedingt natürlich“, erzählt er den Zuschauern. Mälzer ist so offen, wie es zuvor auch die „Herbstresidenz“ gewesen ist. Der Tod war dort schließlich kein Tabuthema. Mälzer wird in diesem Sinne sehr deutlich: „Das kommt schneller, als man denkt! Kümmert euch um eure Leute, kümmert euch um eure Verwandten, um die, die ihr liebt. Die Einschläge kommen näher.“ Darauf sollte man sich vorbereiten, rät der prominente Fernsehkoch.

Die Sendung „Herbstresidenz“ hat an der Mosel etwas bewegt

Er will aber auch darauf hinweisen, dass sich vieles zum Guten verändern lasse. Jeder könne einen kleinen Beitrag leisten und damit Dinge nach vorne bringen. Die „Herbstresidenz“ ist ein Beispiel dafür. Hier hat sich etwas verändert, sogar über das einzelne Heim hinaus.

Mälzer und Dietz waren zusammen mit dem Sender Vox angetreten, um an der Mosel gleich zwei wichtige Entwicklungen anzustoßen. Einerseits sollten die Senioren einen lebenswerten Alltag mit mehr Teilhabe erhalten. Andererseits ging es darum, jungen Menschen mit Behinderung eine berufliche Perspektive zu geben.

In Bernkastel-Kues bekamen die jungen Leute die Chance, sich als sogenannte Alltagshelfer zu qualifizieren. Eine Aufgabe, für die sie sich wirklich begeistern konnten. Auch für die Bewohner des Heims war die Veränderung ein Segen, denn die neuen Helfer brachten ganz neue Aktivität ins Haus. Am Ende waren sich alle einig: Das ist der Weg für die Zukunft.

Noch mehr Pflegeheime sollen sich wie die „Herbstresidenz“ verändern

Beim Deutschen Fernsehpreis berichtet Mälzer nun, was aus diesem Anstoß geworden ist: „Die Caritas hat aus diesem Projekt heraus inzwischen eine Entscheidung getroffen, dass alle ihre Heime auf diese Art und Weise geführt werden sollen. Das heißt, es ist nicht nur reines Entertainment. Wir haben Hoffnung gegeben, wir haben etwas bewegt.“

Den Preis erhielt die mehrteilige Sendung „Herbstresidenz“ für das beste Factual Entertainment. In dieser Kategorie werden Formate ausgezeichnet, die reale Begebenheiten begleiten und dabei Unterhaltungswert bieten. Ebenfalls nominiert waren die Sendungen „In höchster Not – Bergretter im Einsatz“ (Bayerischer Rundfunk) und „Wir werden groß! Abenteuer Pubertät“ (Vox).