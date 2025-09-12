Gestiegene Kosten, rückläufiger Weinkonsum – der Weinbau steckt in der Krise. Doch wie sich die Preise mit der aktuellen Lese entwickeln, ist noch unklar. Und nicht alle Betriebe sind gleich hart gebeutelt. Das sagen Branchenkenner.

Vor Kurzem sprach Weinbauministerin Daniela Schmitt (FDP) unverblümt aus, was in der Branche schon länger zu beobachten war: Der Weinbau steckt in einer Krise. Laut der Ministerin in einer existenziellen. 20 bis 30 Prozent der Betriebe, prognostizierte sie gegenüber Medienvertretern, würden von der Bildfläche verschwinden. Das Ministerium hat ein Hilfspaket auf den Weg gebracht. Unsere Zeitung hat mit Branchenkennern aus dem Norden und Süden des Landes über die Situation der Betriebe gesprochen.

Gestiegene Kosten, ein rückläufiger Weinkonsum, US-Zölle und günstige Weine aus dem Ausland machen den Winzern zu schaffen. Die Lage für die Weinbaubetriebe in Rheinland-Pfalz sei herausfordernd, „teilweise auch dramatisch“, wie die Landwirtschaftskammer (LWK) Rheinland-Pfalz unserer Zeitung erklärt. Dies schlage sich auch in der betriebswirtschaftlichen Beratung der Kammer nieder.

Landwirtschaftskammer sieht Wandel der Beratung hin zur Krisenbewältigung

Bereits seit dem Herbst und Winter 2023/24 sei eine deutliche Zunahme der betriebswirtschaftlichen Beratungsanfragen aus dem Weinbau zu verzeichnen. „Das Beratungsteam der Landwirtschaftskammer registriert dabei einen Wandel in der Beratung: weg von der Investitionsberechnung als Entscheidungshilfe und hin zur betrieblichen Krisenbewältigung“, schreibt die LWK unserer Zeitung.

Die Kammer habe daraufhin ihr Beratungsangebot ausgeweitet, halte mehr Fachpersonal vor. Zum Angebot gehörten unter anderem Finanzierungsplanungen, Kennzahlen- und Kostenanalyse, „aber auch die Begleitung von Gesprächen mit der Bank“, erläutert die Kammer. Auch das Seminarangebot sei ausgeweitet worden. Eine Reihe von Veranstaltungen zu den Themen „Krisenfrüherkennung“ und „Krisenbewältigung“ sei in Vorbereitung.

Zukunftsinitiative macht auf niedrige Fassweinpreise aufmerksam

Auf die schwierige Lage der Branche machte in den vergangenen Monaten auch die neu gegründete Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau aufmerksam. Der Verein, dem nach eigenen Angaben Winzer aus allen deutschen Anbaugebieten angehören, beklagte bereits im Juni niedrige Fassweinpreise.

Eine Situation, an der sich mit der aktuellen Lese wohl auch nichts ändern werde, prognostiziert Thomas Schaurer, Vorsitzender der Initiative, mit Blick auf die Anbaugebiete Pfalz und Rheinhessen. In den beiden Anbaugebieten laufe die Ernte seit etwa zwei Wochen. Nach seinen Informationen falle die Erntemenge um einiges geringer aus als im Vorjahr.

„Die Lage wird sich verschärfen.“

Thomas Schaurer, Vorsitzender der Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau

„Die Preise werden mit Sicherheit etwas steigen“, sagt Schaurer, unserer Zeitung hinsichtlich der kleineren Erntemenge. Doch der Pfälzer Winzer glaubt, dass dadurch die geringere Menge nicht ausgeglichen werden könne. „Die Lage wird sich verschärfen“, meint der Vereinsvorsitzende. Im Moment kursierten Preise zwischen 50 Cent pro Liter Müller-Thurgau und 60 Cent für andere Rebsorten. Einzig für Grauburgunder, so Schaurer, scheinen die Preise zu steigen.

Gefordert hatte die Initiative aber einen Mindesterzeugerpreis von 1,20 Euro pro Liter Fasswein, um kostendeckend arbeiten zu können – für Anbaugebiete mit erschwerten Anbaubedingungen noch mehr. Doch ein vollständiges Bild des Preisgefüges lässt sich aktuell noch nicht geben. Momentan wüssten noch nicht alle Winzer, wie viel sie pro Liter bekommen. Das gelte vor allem für Kollegen, die ihre Trauben an Kelterstationen lieferten, berichtet Schaurer von seinen Erfahrungen aus der Pfalz. Sie müssten in der Regel den sogenannten Herbstdurchschnittspreis abwarten.

Appell an Verbraucher, mehr heimischen Wein zu kaufen

Das Hilfspaket aus dem Weinbauministerium begrüßt Thomas Schaurer. „Es ist erkennbar, dass Bemühungen da sind“, sagt der Winzer. Doch es enthalte nichts, „was jemanden in der jetzigen Weinlese noch retten könnte“. Er wisse von Betrieben, die bereits aufgeben mussten. Das Weinbaupaket 2025+ sieht unter anderem Mittel vor, um das Weinmarketing zu stärken und Innovationen zu fördern. Zudem sollen Verwaltungsverfahren unbürokratischer werden.

Die Zukunftsinitiative Deutscher Weinbau appellierte in ihrer jüngsten Pressemitteilung an die Bevölkerung: „Schon eine zusätzliche Flasche deutscher Wein pro Kopf und Jahr anstelle einer importierten Flasche sichert die Zukunft der deutschen Winzerfamilien.“ Die Initiative wünsche sich vom Verbraucher nicht mehr Alkoholkonsum, aber eine bewusste Kaufentscheidung pro heimischen Wein.

i Weintrauben reifen bei Bacharach im Mittelrheintal heran. Das Anbaugebiet ist stark von der Direktvermarktung seiner Weine geprägt. Der Tourismus spielt eine wichtige Rolle. Tim Würz/dpa

Ein Blick in den Norden von Rheinland-Pfalz, in die Anbaugebiete Mosel und Mittelrhein. Stehen hier Betriebsaufgaben kurz bevor? Mit einer Insolvenzwelle werde derzeit nicht gerechnet. Aber: „Wir haben dazu aktuell keine belastbaren Zahlen, und die werden wir auch so bald nicht haben“, sagt Maximilian Hendgen, Geschäftsführer der Weinbauverbände Mosel und Mittelrhein.

Doch natürlich machten sich Schwingungen bemerkbar. Der Verband bekomme etwa mit, wie es mit Angebot und Nachfrage auf dem Flächenmarkt sowie auf dem Trauben- und Fassweinmarkt aussehe. „Und da geht die Tendenz, aber schon seit über einem Jahr, dahin, dass das Angebot jeweils die Nachfrage übersteigt“, berichtet der Geschäftsführer. Mehr Betriebe wollten Fläche oder auch Trauben und Wein abgeben, als sich Abnehmer dafür fänden. Ein Indiz für Stress auf dem Markt.

Ordentliche Fassweinpreise an der Mosel nach kleiner Ernte

Die Erfahrungen der vergangenen Monate zeigten, dass die Direktvermarkter noch etwas besser aufgestellt seien als Fassweinvermarkter. Wer selbst vermarkte, habe die Chance, höhere Preise als den Durchschnittspreis auf dem Markt zu erzielen. Doch Hendgen warnt vor Verallgemeinerungen. „Man kann da nicht generalisieren, das sind im Prinzip immer Einzelfallbetrachtungen“, betont der Geschäftsführer.

Hendgen gibt Einblicke in die Lage seiner Anbaugebiete: Die Mosel hatte 2024 frostbedingt eine der kleinsten Ernten der vergangenen Jahrzehnte zu verzeichnen. Betroffene Betriebe hätten eine wirtschaftlich harte Zeit durchlebt. Doch: „Wir hatten einen relativ robusten Fassweinmarkt mit im Prinzip ordentlichen Preisen in den letzten zwölf Monaten“, sagt Hendgen. Wohin sich das mit der anstehenden Lese entwickle, könne aber aktuell niemand sagen.

„In vielen dieser Länder verzeichnen wir ein höheres Interesse an hochwertigen, auch hochpreisigeren Weinen, als es hier im Inlandsmarkt möglich ist.“

Maximilian Hendgen, Geschäftsführer der Weinbauverbände Mosel und Mittelrhein

Ein weiterer Faktor, den es zu betrachten gelte, sei der Export. Hier ist das Anbaugebiet traditionell stark unterwegs. „Das wird jetzt teilweise von Politikern auch als Problem mit Blick auf die US-Strafzölle bewertet“, erklärt Hendgen. Er selbst sehe das nicht so. Denn der Exportmarkt habe stets für eine gewisse Stabilität in der Region gesorgt – auch wenn es Höhen und Tiefen gab. Natürlich gebe es Betriebe, die sehr auf das Amerikageschäft ausgerichtet seien. „Aber die allermeisten sind eben doch ein Stück weit diversifiziert, was die Exportzielmärkte angeht“, erklärt der Geschäftsführer.

Der Export etwa nach Skandinavien, Großbritannien oder die Niederlande habe in den vergangenen Jahren deutlich angezogen. „In vielen dieser Länder verzeichnen wir ein höheres Interesse an hochwertigen, auch hochpreisigeren Weinen, als es hier im Inlandsmarkt möglich ist“, weiß der Geschäftsführer. Das trage zur Wertschöpfung in den Betrieben bei. Die Situation an der Mosel stelle sich nicht so dramatisch dar, wie es teilweise über die Lage in der Pfalz oder Rheinhessen zu hören sei.

i Die Weinbaulandschaft an der Mosel, wie hier am Bremmer Calmont, ist ein Blickfang. Und so sind in der Region Tourismus und Weinbau miteinander verwoben - durchaus ein Standortvorteil für die Winzer. Gleiches lässt sich auch über das Anbaugebiet Mittelrhein sagen. Boris Roessler/dpa

Was das Anbaugebiet Mittelrhein angeht, so finde man dort so gut wie keinen Fassweinhandel. Das Anbaugebiet sei sehr stark auf die Direktvermarktung fokussiert. Vieles werde im Gebiet selbst vermarktet. Die Winzer seien angewiesen auf den Tourismus und die Gastronomie vor Ort. „Da ist jetzt auch keine goldene Ära“, sagt Hendgen, die Situation sei dort ebenfalls schwierig. „Aber ich glaube nicht, dass da jetzt ein Drittel oder die Hälfte der Betriebe innerhalb der nächsten Monate in die Insolvenz schlittern.“

Welche Faktoren können – abgesehen vom Export – noch dazu beitragen, einen Betrieb zu stabilisieren? „Was gut funktioniert, ist, den Wein nicht allein als Produkt zu verkaufen, sondern als Erlebnis, als Gesamtpaket“, erklärt Hendgen. Und hier sieht er einen klaren Vorteil der beiden Anbaugebiete Mittelrhein und Mosel. So halte etwa das Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal zahlreiche Sehenswürdigkeiten und eine schöne Landschaft bereit, ebenso die Mosel als touristische Top-Destination.

„Die Touristen und Wanderer kommen, weil der Weinbau da ist, und sie konsumieren auch Wein.“

Maximilian Hendgen, Geschäftsführer der Weinbauverbände Mosel und Mittelrhein

„Das hilft uns selbstverständlich auch beim Weinabsatz“, betont der Geschäftsführer. Weinbau und Tourismus – für ihn eine Schicksalsgemeinschaft: „Die Touristen und Wanderer kommen, weil der Weinbau da ist, und sie konsumieren auch Wein.“ Würden Rebflächen stillgelegt, leide das Landschaftsbild, die Region werde unattraktiver für Besucher.

Der Erhalt dieser Kulturlandschaft sei wichtig, „weil letztendlich nicht nur die Weinbaubetriebe selbst dranhängen, sondern eben auch ein ganzes Netzwerk: Gastronomie, Hotellerie, der gesamte ländliche Raum“, erläutert Hendgen, der hier auch die Politik gefordert sieht.

Hilfspaket für die Branche findet Anklang bei Verbänden

Das Weinbaupaket aus Schmitts Landwirtschaftsministerium sei positiv zu bewerten. Es handele sich um eine Übersicht an Maßnahmen, die das Ministerium auch im Dialog mit den Verbänden in den vergangenen 12 bis 18 Monaten abgestimmt habe. Es seien Maßnahmen, „die wir als gut und wichtig erachten, und insofern sind wir dankbar für“, betont Hendgen. Das sei ein erster Schritt. Aber: „Es sollte nicht der letzte sein.“

Und wenn er sich von den Verbrauchern etwas wünschen dürfte? „Wahrzunehmen, dass wir hier hervorragende Weinqualitäten produzieren“, sagt der Geschäftsführer – auch wenn die Weine „einen Ticken“ teurer seien als ausländische Konkurrenzprodukte. Die Deutschen würden relativ wenig deutsche Weine trinken – deren Marktanteil liegt hierzulande bei etwa 40 Prozent. „Wenn man da ein bisschen mehr Lokalpatriotismus am Regal zeigen würde“, meint auch Hendgen, „wäre schon viel geholfen.“