Die WHU Vallendar ist schon lange eine Start-up-Schmiede. Die Privatuni und der Umweltcamps Birkenfeld können ihre Expertisen künftig weiter bündeln. Vom Berliner Wirtschaftsministerium gibt es Millionen für neue Gründer in der Region.

In Gebäude 9940 sitzt das Kreativlabor des Umweltcampus Birkenfeld. Der Kicker am Eingang vermittelt schon mal Wohlfühlatmosphäre. Dahinter brummt ein Kühlschrank mit Softgetränken leise vor sich hin. „Start-up-Feeling“, sagt Lisa Lill–Kochem, die mit dem Gründungsteam von Haivemind Technology in Schaukeln über bunten Kärtchen brütet. Brainstorming. Manchmal muss man eben in den Seilen hängen, um neue Ideen zu entwickeln. „So wird man kreativ“, sagt die Gründungsberaterin der Hochschule. Im sogenannten Incubator kommen Studenten zusammen, um an ihren Geschäftsmodellen zu feilen und sich auszutauschen. Ihre Büros sind gleich nebenan. „Im Moment sind alle vermietet“, sagt Lill-Kochem stolz.

Zwei, drei Start-ups werden Jahr für Jahr allein in Birkenfeld ausgegründet. „Wir wollen Innovation in der Region halten“, sagt die Gründungsberaterin. Aber das soll erst der Anfang sein. Denn der Umweltcampus hat sich als Teil des Konsortiums „Southwest X“ im Start-up-Factory-Wettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums gegen harte Konkurrenz durchgesetzt. Mit 10 Millionen Euro Fördermitteln aus Berlin soll auch im Südwesten der Republik die Gründerzeit ausbrechen. Bis zu 1500 Start-ups werden in den kommenden zehn Jahren gefördert. So sollen langfristig in einem Cluster von Vallendar bis Ostfrankreich rund 20.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.

i Gründungsberaterin Lisa Lill-Kochem gibt angehenden Gründern im Incubator am Umweltcampus Starthilfe und Tipps. Auch Haivemind Technology hat hier seinen Ursprung. Kristof Ueding, Alexander Koß und Matthias Schwinn haben die GmbH erst vor wenigen Wochen gegründet. Dirk Eberz

Am Umweltcampus mit seinen knapp 2000 Studenten mitten im Naturpark sind Forschung und Industrie ohnehin sehr eng verzahnt. „Jeder Professor muss mindestens drei Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben“, erklärt Lisa Lill-Kochem. In Birkenfeld wird also nicht im Elfenbeinturm geforscht. Die Lehrkräfte wissen genau, wie die Welt da draußen tickt. Und sie bringen die passenden Kontakte mit. Jungunternehmer, die in Birkenfeld Gründer werden wollen, werden deshalb gezielt betreut, beraten und in die Selbstständigkeit begleitet. So soll praxisnahe Forschung in Geschäftsmodelle umgesetzt werden. Die staatlichen Fördergelder sind somit gut investiert.

Die millionenschwere Starthilfe aus Berlin soll jetzt ein Booster für Neugründungen werden. Weitere 12,5 Millionen Euro hat das Konsortium bereits von privaten Partnern und Unternehmen eingesammelt. Am 1. Oktober kann es dann richtig losgehen. „Als Hochschule unterstützen wir diesen Weg mit großer Freude und sehen darin eine Chance, dass sich mittelständische Unternehmen direkt hier in der Region ansiedeln und erfolgreich entwickeln“, betont Prof. Henrik te Heesen, Vizepräsident für Forschung der Hochschule Trier, an die der Umweltcampus angegliedert ist. „Für Innovationen muss man nicht nach München oder Berlin – das kann auch hier gelingen.“

i Jungunternehmer Kristof Ueding erklärt, wie die künstliche Nase funktioniert. Dahinter steckt jahrelange Forschung. Dirk Eberz

So wie bei Haivemind Technology. Vor zwei Monaten ist die Ausgründung des Umweltcampus in eine GmbH umgewandelt worden. Jetzt sind Kristof Ueding (32), Matthias Schwinn (31) und Alexander Koß (27) ganz offiziell Unternehmer. Ihr Start-up ist das Ergebnis von fast zehn Jahren Forschung am Umweltcampus. Eine künstliche Nase. Klingt spektakulär. Und das ist es auch. Ueding greift im Labor nach einem Modell und erklärt das Prinzip: „Der Sensor ist quasi die Nase“, sagt der 32-Jährige und zeigt auf einen kleinen Chip. „Die künstliche Intelligenz ist das Hirn.“ Die Informatiker haben die KI dazu über Wochen mit Daten gefüttert, sodass sie spezielle Gerüche identifizieren kann.

Der Hightech-Schnüffler kann etwa den Anteil der Essigsäure in Weinen exakt ermitteln und analysieren. Besser als jeder Mensch. „Es gibt aber noch sehr viel mehr Anwendungsgebiete“, betont Schwinn. Vor allem in der Auto- und Textilindustrie. Und hier kommt Haivemind Technology ins Spiel. Der 31-Jährige nennt ein Beispiel aus der Praxis: „Armaturenbretter gasen aus“, erklärt er. Um Grenzwerte einzuhalten, müssen bisher noch menschliche Nasen ran. Aber die Tage der „Plastik-Sommeliers“ könnten bald gezählt sein. „Bei uns haben sie viel schneller Ergebnisse.“

„Wir haben Kontakt mit vier, fünf großen Namen.“

Jungunternehmer Matthias Schwinn

Noch machen die Jungunternehmer keinen Umsatz. Aber das könnte sich sehr schnell ändern. Denn Industrie hat schon in Birkenfeld angeklopft. „Wir haben mittlerweile Kontakt mit vier, fünf großen Namen“, betont Koß. Also feilen sie neben ihren Jobs als wissenschaftliche Mitarbeiter am Umweltcampus weiter fleißig an Konzepten. 60-Stundenwochen sind da keine Seltenheit. Die besten Ideen kommen oft samstags oder sonntags in der Freizeit. „Aber es macht Spaß“, sagt Schwinn. „Wir sind ja auch alle miteinander befreundet.“

Wenn das Geschäft irgendwann richtig anläuft, dürfte die Suche nach Mitarbeitern losgehen. Und das dürfte am Umweltcampus gar nicht so leicht sein. Die Spezialisten sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. „Meistens bekommen sie schon im Studium Stellenangebote“, sagt Lisa Lill-Kochem. Aber Start-ups haben eben auch ihren speziellen Reiz. Jedem Anfang wohnt bekanntlich ein Zauber inne.

WHU Vallendar bringt Start-ups wie am Fließband hervor

Der Zauber hat dabei durchaus auch eine monetäre Seite. Denn die Gründerszene ist ein potenzieller Milliardenmarkt. An der WHU in Vallendar etwa produzieren sie Start-ups wie am Fließband. Auch ganz große Namen wie Zalando, Flixbus und Audibene haben ihren Ursprung an der Privatuni am Rhein. Nirgendwo sonst in Europa werden so viele Gründer pro 1000 Studenten hervorgebracht wie an der WHU – von der britischen Elite-Uni Oxford mal abgesehen.

In einem eigenen Masterstudiengang werden die Jungunternehmer von Maximilian Eckel und ihren Professoren auf Erfolg getrimmt und auf den legendären Pitch vorbereitet, um Investoren zu überzeugen. Ein breites Netzwerk aus Ehemaligen sorgt für das nötige Risikokapital. Allein zwischen 2012 und 2022 haben WHU-Start-ups so mehr als 7 Milliarden Euro eingesammelt.

i An der WHU werden Start-ups wie am Fließband produziert. Marco Vietor etwa hat den Markt an Hörgeräten mit Audibene kräftig aufgemischt. Dirk Eberz

Von diesen Dimensionen können sie in Birkenfeld freilich nur träumen. Aber auch der Umweltcampus profitiert von der Expertise aus Vallendar – und umgekehrt. Denn auch die WHU ist Teil des Konsortiums von „Southwest X“. Schon jetzt greift Lisa Lill-Kochem öfter mal zum Telefonhörer, um bei Eckel in Vallendar durchzuklingeln. „Wir stehen im wechselseitigen Austausch“, sagt die Birkenfelder Gründungsberaterin. Unternehmergeist aus Vallendar trifft auf Birkenfelder Technologieexpertise. Eine Win-win-Situation. „Southwest X“ dürfte die Kooperation weiter vertiefen. „Wir können unser Wissen jetzt bündeln“, sagt Lisa Lill-Kochem.

Weitere Partner in dem grenzüberschreitenden Konsortium sind unter anderem das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Max-Planck-Innovation GmbH, die TU Kaiserslautern-Landau, die Universität des Saarlands und das Collège des Ingénieurs in München und Paris. „Southwest X“ versteht sich dabei als Brücke zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Gefördert werden sollen nun in erster Linie Start-ups, die sich auf die großen Zukunftstechnologien Umwelt und Künstliche Intelligenz spezialisieren.

i WHU-Rektor Christian Andres sieht in der Förderung aus Berlin auch die Chance, Start-ups und Jobs in der Region zu halten. WHU/ Berlin&Cramer

WHU-Rektor Christian Anders sieht den Zuschlag aus dem Berliner Wirtschaftsministerium auch als eine Auszeichnung für die ausgeprägte Gründermentalität in Vallendar. „Man sollte aber auch nicht vergessen, welch gute Nachricht dies für die involvierten Regionen bedeutet“, betont Andres. „Hier können auf dieser Basis in den kommenden Jahren Tausende von Arbeitsplätzen in Berufen mit guten Zukunftsperspektiven entstehen.“ Die grenzüberschreitenden Kooperationen bis nach Luxemburg und Frankreich hinein sollen ein dynamisches Ökosystem schaffen, das den Austausch von Wissen, Technologie und Kapital erleichtert.

Der offizielle Startschuss für die Gründungsoffensive fällt am 1. Oktober. Aber in Birkenfeld und Vallendar sind sie schon längst dabei, geeignete Kandidaten für den ersten Schwung von 150 Start-ups auszuwählen. Wer am Ende zum Zug kommt, entscheidet allerdings das Konsortium von „Southwest X“. Lisa Lill-Kochem und Maximilian Eckel haben da schon so ein paar Namen im Hinterkopf. Konkret ist aber noch nichts.

i Direkt an der WHU in Vallendar haben sich schon einige Start-ups niedergelassen. Die meisten Gründer zieht aber nach wie vor in die Großstädte Berlin, München oder Hamburg. Das soll sich künftig ändern. Dirk Eberz

Sicher ist nur, dass Haivemind Technology nicht unter den geförderten Jungunternehmen sein wird. Die Birkenfelder sind zu früh in die Selbstständigkeit gestartet. Dennoch könnten sie von der vertieften Kooperation mit der WHU profitieren, wenn der erste große Auftrag aus der Industrie eingeht. Dann könnten sie den kurzen Draht nach Vallendar nutzen, um an Risikokapital ranzukommen und zu skalieren. Dann geht es wohl auch für Kristof Ueding (32), Matthias Schwinn (31) und Alexander Koß (27) in den Pitch, um Investoren von ihrem Geschäftsmodell zu überzeugen. Und dann? Nach Berlin, Hamburg oder München zieht es die Jungunterunternehmer jedenfalls nicht: „Wir wollen auf jeden Fall in der Region bleiben“, betont Schwinn. Ein Lichtblick für den strukturschwachen Kreis Birkenfeld.

Was sich hinter dem Konsortium „Southwest X“ verbirgt

„Southwest X“ vereint ein breites Spektrum an Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz sowie angrenzenden Regionen in Frankreich und Luxemburg. Neben der WHU Vallendar und dem Umweltcampus Birkenfeld sind die Universität des Saarlandes, die HTW Saar mit ihrer Transfergesellschaft Fitt, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Max-Planck-Innovation GmbH, das Collège des Ingénieurs Paris sowie die TU Kaiserslautern am Konsortium beteiligt. Der Umweltcampus bringt dabei seine Expertise in nachhaltigen Technologien und Umweltforschung ein, die WHU Unternehmensführung und Management. „Southwest X“ stehen mehr als 22 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung – darunter bis zu 10 Millionen Euro aus Bundesmitteln sowie 12,5 Millionen Euro an privaten Investitionen. So soll ein Innovationsnetzwerk entstehen, das Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzierungspartner verzahnt und nachhaltige Unternehmensgründungen fördert. de