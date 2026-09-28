Eine Zigarette und eine Fritteuse stehen laut Polizei im Verdacht, zwei folgenschwere Feuer ausgelöst zu haben. Zwei Senioren starben an den Folgen im Krankenhaus.

Enkenbach-Alsenborn/Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zwei Menschen sind in der Pfalz an den Folgen von zwei verschiedenen Bränden gestorben. Bei ihnen handelt es sich um Männer im Alter von 90 beziehungsweise 77 Jahren, wie die Polizei mitteilt.

In Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) geriet nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagabend der Balkon eines Seniorenheims in Flammen. Die Polizei vermutet eine Zigarette als Brandursache. Der 90-jährige Bewohner wurde mit schwersten Verbrennungen in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Dort starb er in der Nacht zum Sonntag.

Der zweite tödliche Brand brach am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern aus. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei fanden einen 77-Jährigen hilflos auf dem Boden liegend. In der Wohnung gab es eine erhebliche Rauchentwicklung, vermutlich von einer Fritteuse verursacht. Der Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankhaus und starb dort.

In beiden Fällen leitete die Polizei ein Todesermittlungsverfahren ein.