In einer Brennerei im Weinort Mehring kommt es zu einer Verpuffung - und das Gebäude gerät in Brand. Einer der Betroffenen verschwindet vorübergehend vom Brandort.

Mehring (dpa/lrs) – Bei der Verpuffung in einer Brennerei in Mehring nahe Trier hat ein weiterer Mann schwere Verletzungen erlitten. Insgesamt wurden damit nach Angaben einer Polizeisprecherin am Mittwoch zwei Männer ins Krankenhaus gebracht: ein 64-Jähriger und ein 54-Jähriger.

Das Feuer in der Brennerei richtete ersten Schätzungen der Polizei zufolge einen Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich an. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Einsatzkräfte seien noch bis zum Morgen vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand war in einem Teil der Brennerei ausgebrochen und hatte sich dann auf die beiden unmittelbar angrenzenden Gebäude ausgebreitet. Einer der beiden verletzten Männer habe sich zunächst vom Brandort entfernt. Erst einige Zeit später sei er zurückgekommen, sodass ihn die Einsatzkräfte versorgen und ins Krankenhaus bringen konnten.

Für die Löscharbeiten war auch Wasser aus der Mosel geholt worden. Rund 120 Einsatzkräfte bekämpften das Feuer. Die Bundesstraße 53, die in der Nähe entlang des Flusses verläuft, wurde vorübergehend gesperrt.