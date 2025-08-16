Pendeln belastet die Nerven – und die Geldbörse. Und doch sind viele Menschen gerade in RLP gezwungen, weite Wege von ihrem Wohnort zur Arbeitsstätte zurückzulegen. Aktuelle Daten zeigen, welche Landkreise eine besonders hohe Pendlerquote haben.

i Und täglich grüßt der Pendlerstau (Symbolbild): Eine aktuelle Datenauswertung zeigt, in welchen Landkreisen die Pendlerquote besonders hoch ist. Pia Bayer. picture alliance/dpa

An jedem Werktag rollen die Autokolonnen durch Rheinland-Pfalz – morgens hin, abends wieder zurück. Und auch an den Bahn- und Bushaltestellen stehen all jene, die nicht unmittelbar dort leben, wo sie arbeiten. Rheinland-Pfalz ist ein Pendlerland. Knapp 1,3 Millionen Menschen wohnen nicht an ihrem Arbeitsort, ergab der jüngste Pendleratlas (2022). Jetzt zeigt eine neue Auswertung von Daten aus der Zensus-Datenbank, in welchen Landkreisen die Pendlerquote besonders hoch ist. Im Norden des Landes trifft das besonders auf den Westerwaldkreis zu. Dort liegt der Pendleranteil bei 71,6 Prozent.

Unter allen Kreisen und kreisfreien Städten in RLP ist der Landkreis Kusel die absolute Pendler-Hochburg. Wie aus den Zensus-Daten hervorgeht, hat die Kommune den höchsten Anteil von Einwohnern mit Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde ihres Hauptwohnsitzes. Dieser lag im Jahr 2022 bei 78,7 Prozent, das entspricht 25.680 Menschen. Dahinter folgt der Kreis Trier-Saarburg mit einem Anteil von 75,9 Prozent.

In den Städten ist der Anteil sehr viel kleiner, so pendeln in der kreisfreien Stadt Pirmasens nur 29,5 Prozent der Einwohner außerhalb des Stadtgebiets. In der Stadt Koblenz liegt der Anteil bei 34,1 Prozent. In ganz Deutschland hatten zum Zensus-Stichtag 15. Mai 2022 rund 19,3 Millionen der 41,0 Millionen Erwerbstätigen einen Arbeitsplatz außerhalb ihrer Hauptwohnsitzgemeinde. Das entspricht einem Pendler-Anteil von 46,9 Prozent.

Wenig überraschend: Wie aus dem von den Statistikämtern der Länder im Jahr 2022 veröffentlichten Pendleratlas hervorging, vereinen die größten Städte des Landes – Mainz, Ludwigshafen und Koblenz – gut ein Fünftel der Einpendelnden auf sich. Lediglich 34 der 170 Verwaltungseinheiten in Rheinland-Pfalz verzeichneten 2021 mehr Ein- als Auspendelnde, darunter 27 Städte. Die höchsten Einpendelüberschüsse hatten die kreisfreien Städte Koblenz (43.322), Ludwigshafen (38.377) und Mainz (34.659). tim, dpa