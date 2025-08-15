Der Syrer, der in einer Mail an mehr als 100 Empfänger geschrieben hatte, dass Deutsche „Tiere“ seien und homo- wie transsexuelle Menschen verbrannt werden müssten, muss nicht in die Psychiatrie. Er verließ das Landgericht am Freitag als freier Mann.

Ein 46-jähriger Syrer aus dem Raum Koblenz hatte im Januar eine E-Mail voller widerlicher Hetze gegen Deutsche und insbesondere homo- wie transsexuelle Menschen an mehr als 100 Empfänger verschickt. Mit diesen Zeilen musste sich das Landgericht Koblenz im Zuge eines Sicherungsverfahrens beschäftigen. Bereits zu Beginn des Verfahrens hieß es, dass der Mann laut Ärzten aufgrund einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig sei. Das Verfahren ist nun durch ein Urteil beendet worden: Der Syrer verließ das Landgericht am Freitag als freier Mann.

In der Mail, die im Fokus des Verfahrens stand, beschreibt der Syrer Deutsche als „Tiere“, weil sie Schwein äßen und Alkohol tränken. Er akzeptiere das Grundgesetz nicht, weil es dem Islam widerspreche. Und homosexuelle wie transsexuelle Menschen müssten lebendig verbrannt werden. Die barbarische Mail endet mit einer Drohung: Er wolle Deutsche töten, sollte die deutsche Verfassung nicht abgeschafft und der Islam als die eine Wahrheit im Land akzeptiert werden.

In einer anderen Mail wird der Attentäter von Magdeburg heroisiert. Taleb A. hatte im Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bei einem Autoanschlag sechs Menschen getötet und Hunderte weitere Menschen verletzt. Es soll noch etliche weitere Mails des Syrers geben, die indes kaum bis nicht auffällig sein sollen.

Der beschuldigte 46-Jährige hatte bereits am ersten Verhandlungstag gestanden, die Mails verfasst zu haben. „Als ich diese E-Mail geschrieben habe, war ich unter Frustration, Depression und Burnout“, sagte er. „Ich bin bereit, auf den Boden meinen Kopf zu stellen – und jeden Schuh von jedem Deutschen zu küssen als Entschuldigung für diese E-Mail.“ Der 46-Jährige spricht drei Sprachen, ist gebildet.

Er war nach eigenen Angaben 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Hier habe er dann in einem Kellerloch hausen müssen, was ihn psychisch fertiggemacht habe. Ein Polizist beschrieb die Wohnverhältnisse des Mannes als menschenunwürdig.

Die Plädoyers

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte im Plädoyer die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Der Syrer habe den öffentlichen Frieden durch die Androhung von Straftaten gestört: So sei in der Mail eine allgemeine Drohung gegen Deutsche ausgesprochen worden.

Verteidiger Michael Hürth hatte Freispruch wegen Schuldunfähigkeit beantragt. Es hieß sinngemäß, dass die Mails als eine Art Hilfeschrei gelesen werden könnten. Der 46-Jährige habe unter prekären Umständen im Raum Koblenz gehaust. Und viele Zeugen hätten seinen Mandanten als höflich und nicht gewalttätig beschrieben. „Mein Mandant hat nie eine reale Person bedroht“, sagte Hürth.

Das schärfste Schwert?

Der Verteidiger sagte, dass die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuches das „schärfste Schwert im deutschen Strafrecht“ sei. Sie würde eine Freiheitsentziehung bedeuten, die zeitlich nicht befristet ist. „Für mich liegen die Voraussetzungen für Paragraf 63 Strafgesetzbuch nicht vor“, erklärte Hürth. Sollte die Kammer Paragraf 63 aber in Erwägung ziehen, so möge sie bitte prüfen, ob eine Vollstreckung zur Bewährung denkbar wäre.

Die Kammer um Richterin Julia Rau lehnte den Antrag der Generalstaatsanwaltschaft auf Unterbringung des Syrers in einem psychiatrischen Krankenhaus ab. Sodass der 46-Jährige das Gericht als freier Mann verlassen konnte. Laut Urteil ist der Syrer für die im Verfahren erlittene einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu entschädigen. Und: „Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Beschuldigten fallen der Staatskasse zur Last.“

„Und wir sperren auch niemanden weg, nur weil er nervt oder Ärger macht. “

Richterin Julia Rau

Die im Zentrum des Verfahrens stehende Mail habe der Syrer im Zustand aufgehobener Schuldfähigkeit versandt. Sie sei an 102 Empfänger gegangen, darunter 78 inländische und ausländische Behörden, Ministerien, die Polizei, hieß es. Das Schreiben der Mail erfülle rechtlich gesehen den Straftatbestand „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ nicht. Ein Argument der Kammer: Staatliche Stellen würden in solchen Fällen Diskretion bewahren – und Präventionsmaßnahmen einleiten.

Richterin Rau nannte den Inhalt der Mail „widerlich“ und „scheußlich“. Stand heute sehe die Kammer aber keine Wahrscheinlichkeit höheren Grades für gewalttätige Straftaten durch den Syrer. „Und wir sperren auch niemanden weg, nur weil er nervt oder Ärger macht“, so Rau. Fast alle Zeugen hätten den 46-Jährigen als höflich, freundlich, fast devot beschrieben.

Die Richterin nahm am Freitag auch mehrfach Bezug auf ein Gutachten einer psychiatrischen Sachverständigen. Der Inhalt der zahlreichen Mails des Syrers hänge von seinem jeweiligen psychotischen Erleben ab, sagte Rau. Und unterstrich, dass man keine Gefahr eines religiösen Anschlags sehe. Aber: „Es gibt keine absolute Sicherheit“, erklärte Rau. Und sagte später sogar: „In diesem Verfahren kann man wirklich verschiedener Meinung sein.“ Aus Sicht der Kammer jedenfalls brauche der Syrer Hilfe. Dafür sei eine Strafkammer indes „der falsche Ansprechpartner“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.