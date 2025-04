Mainz (dpa/lrs) – Bei einer Streitigkeit zwischen zwei Gruppen am Hauptbahnhof in Mainz sind zwei Männer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, mussten sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Einer der beiden Männer war demnach nur leicht verletzt und konnte die Klinik bereits verlassen. Der andere Mann erlitt laut Angaben eines Polizeisprechers eine Stichwunde am Oberkörper.

Warum es zu der Auseinandersetzung am Montagabend kam, sei derzeit noch unklar. Im Laufe der Fahndungsmaßnahmen wurden nach Angaben des Polizeisprechers vier Personen kontrolliert, festgenommen wurde niemand.