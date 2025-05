Von den Insolvenzverfahren rund um die DRK-Gesellschaften in Rheinland-Pfalz sind auch drei Fachkliniken in Bad Kreuznach, Bad Neuenahr/Daun und Worms betroffen. Für diese Standorte gibt es nun Neuigkeiten. Ein Träger ist gefunden

Für drei DRK-Fachkliniken in Bad Kreuznach, Bad Neuenahr/Daun und Worms ist ein neuer Träger gefunden worden: Wie die insolvente DRK-Trägergesellschaft Süd-West mitteilt, wird die Valeara-Gruppe die Standorte übernehmen, der Vertrag wurde am Dienstag unterzeichnet. Wenn die Behörden mitspielen, soll die operative Übernahme schon zum 1. Januar erfolgen.

Die DRK-Gesellschaft spricht davon, dass damit „eine weitere zentrale Wegmarke“ im Rahmen des strukturierten Investorenprozesses der DRK-Trägergesellschaft Süd-West, der DRK gem. Gesellschaft für Geriatrie und Rehabilitation sowie DRK Klinikgesellschaft Süd-West mbH erreicht sei. Ziel dieses Prozesses sei der Erhalt aller Einrichtung und die Sicherung von Arbeitsplätzen.

„Der reguläre Patientenbetrieb läuft uneingeschränkt weiter, auch in der anstehenden Phase des Betriebsübergangs ist die Patientenversorgung vollumfänglich gesichert“, heißt es weiter. „Mit der Valeara-Gruppe haben wir einen Träger gefunden, dessen Expertise in der Behandlung psychischer und neurologischer Erkrankungen optimal zu den Leistungsportfolios der Standorte Worms, Bad Kreuznach und Bad Neuenahr/Daun passt“, wird Insolvenzverwalter Rainer Eckert zitiert. „Es ist erfreulich, dass die inhaltlich sowie operativ eng miteinander verbundenen Standorte gemeinsam unter das Dach von Valeara wechseln. Damit haben wir eine Perspektive geschaffen, die das Versorgungsnetz für die Menschen in der Region sichert und Arbeitsplätze erhält.“ Ein Personalabbau sei nicht geplant.

Die DRK-Gesellschaft hatte Anfang Februar 2025 Insolvenzantrag gestellt. Das Verfahren wurde in Abstimmung mit der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz geführt, deren Häuser in Alzey, Hachenburg, Altenkirchen, Neuwied und Kirchen sich bereits seit Dezember 2023 in einem Investorenprozess befinden. Erste Ergebnisse wurden dort bereits erzielt: Das Krankenhaus Neuwied wurde an die Marienhaus-Gruppe übergeben, für Alzey ist eine kommunale Trägerschaft geplant. red