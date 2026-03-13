Sechsstellige Summen Zwei Lotto-Gewinne in einer Woche gehen in Westerwald 13.03.2026, 11:17 Uhr

i Zwei Spielteilnehmer von Lotto Rheinland-Pfalz landeten in dieser Woche große Gewinne: sowohl im Eurojackpot mit mehr als 703.000 Euro als auch im Lotto "6 aus 49" mit mehr als 817.000 Euro. Shireen Broszies. picture alliance/dpa

Möglicherweise begegnen einem im Westerwald demnächst ein paar exklusive Autos mehr. Oder es werden Swimming-Pools gebaut? Jedenfalls gehen zwei hohe Lotto-Gewinne in nur einer Woche in die Region. Die Summen – und die Details.

O du schöner Westerwald, stell schon mal den Schampus kalt: Gleich zwei hoch sechsstellige Lottogewinne gehen in dieser Woche in die Region – ein Spielteilnehmer sahnte mehr als 700.000 Euro ab, ein anderer sogar mehr als 800.000 Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilt.







