Zwei Lotto-Gewinne in einer Woche gehen in Westerwald
Möglicherweise begegnen einem im Westerwald demnächst ein paar exklusive Autos mehr. Oder es werden Swimming-Pools gebaut? Jedenfalls gehen zwei hohe Lotto-Gewinne in nur einer Woche in die Region. Die Summen – und die Details.
O du schöner Westerwald, stell schon mal den Schampus kalt: Gleich zwei hoch sechsstellige Lottogewinne gehen in dieser Woche in die Region – ein Spielteilnehmer sahnte mehr als 700.000 Euro ab, ein anderer sogar mehr als 800.000 Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilt.