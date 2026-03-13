Treue Fans trotz Krisenmodus Canyon-Fans zwischen Erbeskopf und Mont Ventoux Tim Kosmetschke 13.03.2026, 06:00 Uhr

i Peter Kreiser mit seinem Canyon-Bike auf dem Colombier. Viele Hobbyradfahrer begeben sich auf die Spuren der Tour de France. Und häufig sind Canyon-Bikes mit dabei. Besonders der Mont Ventoux scheint es vielen Radlern angetan zu haben. Peter Kreiser

Canyon steckt in der Krise: Beim Koblenzer Fahrradhersteller droht ein massiver Stellenabbau. Die Situation beschäftigt auch viele Kunden der Marke. Denn die Verbundenheit ist groß, wie Einsendungen unserer Leserinnen und Leser erneut zeigen.

Vielleicht ist es ein wenig mit den Autos: Münchner, die etwas auf sich halten (und es sich leisten können), fahren BMW, Stuttgarter greifen zum Benz, Wolfsburger zum VW. Regionalpatriotismus auf Rädern. Für viele Fahrradfans aus Koblenz und der Region ist offenbar Canyon die Marke der Wahl.







