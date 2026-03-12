Sondersitzung Innenausschuss
Innenminister Ebling verteidigt SPD-Sonderurlaub-Praxis
Die Debatte um die Sonderurlaube von SPD-Landesbeamten erreicht die heiße Phase des Landtagswahlkampfs. Am 22. März wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt.
Die Abgeordneten beschäftigen sich in einer Sondersitzung des Innenausschusses wenige Tage vor der Wahl mit den Sonderurlauben für Beamte. SPD-Innenminister Ebling verteidigt das Vorgehen, die Opposition spricht von einer Reihe von „SPD-Verstößen“.

Innenminister Michael Ebling (SPD) hat in der Sondersitzung des Landtaginnenausschusses die Sonderbeurlaubungspraxis der SPD-geführten Landesregierung verteidigt. Ebling erklärte mehrfach, dass die Beurlaubung von Landesbeamten rechtlich zulässig sei und rechtlichen Vorgaben entspreche.

