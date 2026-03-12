Die Abgeordneten beschäftigen sich in einer Sondersitzung des Innenausschusses wenige Tage vor der Wahl mit den Sonderurlauben für Beamte. SPD-Innenminister Ebling verteidigt das Vorgehen, die Opposition spricht von einer Reihe von „SPD-Verstößen“.
Innenminister Michael Ebling (SPD) hat in der Sondersitzung des Landtaginnenausschusses die Sonderbeurlaubungspraxis der SPD-geführten Landesregierung verteidigt. Ebling erklärte mehrfach, dass die Beurlaubung von Landesbeamten rechtlich zulässig sei und rechtlichen Vorgaben entspreche.