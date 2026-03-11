Landtagswahl RLP am 22. März FDP-Chefin Daniela Schmitt: „Wir kämpfen bis zur Wahl“ Lars Hennemann

Anke Mersmann 11.03.2026, 18:00 Uhr

i Sie führt die rheinland-pfälzischen Liberalen wie schon vor fünf Jahren in die Landtagswahl: FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt. Michael Brandt/picture alliance/dpa

Die FDP ringt um Stimmen – und um ihre Zukunft in Rheinland-Pfalz. Im Interview spricht Spitzenkandidatin Daniela Schmitt neben der Wirtschaft über harte Wahlkampfrealitäten, die 5-Prozent-Hürde und warum sie trotz allem nicht aufgibt.

Die Prognosen für die Landtagswahl am 22. März sind alles andere als rosig für die FDP: Eine Neuauflage der Ampel ist unwahrscheinlich, laut Umfragen dürfte für die Liberalen gar die 5-Prozent-Klausel zu einer unüberwindbaren Hürde werden. Während Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) der Partei bundesweit bereits den „Totenschein“ ausstellt, wehrt sich die rheinland-pfälzische Spitzenkandidatin, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, gegen die ...







