Museum in Oberwesel Stephan Decker liebt Meteoriten – und stellt sie aus Thomas Torkler 12.03.2026, 16:00 Uhr

i Die Welt der Meteoriten von A bis Z, zeigt das Poster hinter Stephan Decker. In der Tat, wer durch den kleinen Ausstellungsraum läuft, macht eine Reise über die Welt hinaus, von überall her sind die Exponate des Oberweselers, der den größten Brocken, den 43 Kilo schweren Eisenmeteoriten "Campo del Cielo" auf einem Sockel präsentiert. Torkler Thomas. Thomas Torkler

Für Meteoriten begeistert sich Stephan Decker aus Oberwesel so sehr, dass er gar ein kleines Museum mit den Steinen betreibt, die vom Himmel fielen. Seit ein solches Exemplar vor ein paar Tagen in Koblenz einschlug, ist Decker elektrisiert.

Der Einschlag eines Meteoriten in ein Dach in Koblenz-Güls hat Stephan Decker wahrlich aus seiner Umlaufbahn geworfen. Denn normalerweise bringt er zurzeit sein kleines, aber feines Meteorite-Museum in Oberwesel auf Vordermann. Das gehört für ihn zum Jahreszyklus.







