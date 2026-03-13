Digital Theatre Koblenz Wenn das Theater zur virtuellen Nacht wird Claus Ambrosius 13.03.2026, 09:55 Uhr

i NIcht wiederzuererkennen ist das Foyer der ehemaligen PSD-Bank zur Digital-Theatre-Produktion "Nacht". Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Mit der Produktion „Nacht“ setzt das Digital Theatre des Theaters Koblenz seine Experimente mit digitalen Formaten fort: Mit VR-Brille erlebt das Publikum eine knapp einstündige Reise durch Klangräume, Gerüche und virtuelle Landschaften.

Was passiert, wenn das Publikum im Theater den Blick nicht mehr auf eine Bühne richtet, sondern in eine virtuelle Welt? Mit der Produktion „Nacht“ setzt die noch junge Sparte Digital Theatre des Theaters Koblenz ihre Reihe von Experimenten mit digitalen Formaten fort – und lädt das Publikum zu einer knapp einstündigen Reise ein, die viele Gewohnheiten auf den Prüfstand stellt.







