Pipeline-Leck: Ermittler gehen nicht von Sabotage aus
90.000 Liter Diesel aus einer Dieselpipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis liefen in den Simmerbach – doch wer steckt hinter dem Leck in der Nato-Pipeline? Die Ermittlungen laufen.
Lesezeit 1 Minute
Wie es zu dem Leck in der Pipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis gekommen ist, dazu gibt die Polizei noch keine weiteren Details bekannt: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen noch, erklärt ein Presser des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage. Sabotage schließen die Ermittler inzwischen aus.