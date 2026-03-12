90.000 Liter Diesel in Bach
Pipeline-Leck: Ermittler gehen nicht von Sabotage aus
Mit Bindemitteln und Sperren wurde versucht, die Belastung des Gewässers einzudämmen und sensible Bereiche zu schützen.
90.000 Liter Diesel aus einer Dieselpipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis liefen in den Simmerbach – doch wer steckt hinter dem Leck in der Nato-Pipeline? Die Ermittlungen laufen.

Wie es zu dem Leck in der Pipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis gekommen ist, dazu gibt die Polizei noch keine weiteren Details bekannt: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen noch, erklärt ein Presser des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage. Sabotage schließen die Ermittler inzwischen aus.

