90.000 Liter Diesel in Bach Pipeline-Leck: Ermittler gehen nicht von Sabotage aus 12.03.2026, 17:15 Uhr

i Mit Bindemitteln und Sperren wurde versucht, die Belastung des Gewässers einzudämmen und sensible Bereiche zu schützen. BachusKirn Sebastian Schmitt. Sebastian Schmitt

90.000 Liter Diesel aus einer Dieselpipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis liefen in den Simmerbach – doch wer steckt hinter dem Leck in der Nato-Pipeline? Die Ermittlungen laufen.

Wie es zu dem Leck in der Pipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis gekommen ist, dazu gibt die Polizei noch keine weiteren Details bekannt: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen noch, erklärt ein Presser des Polizeipräsidiums Koblenz auf Anfrage. Sabotage schließen die Ermittler inzwischen aus.







