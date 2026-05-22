Brände
Zwei Lkw in Worms ausgebrannt
Feuerwehr
In den frühen Morgenstunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen. (Symbolbild)
Malin Wunderlich. DPA

Nach einem nächtlichen Brand zweier Lastkraftwagen in Worms bleibt die Ursache zunächst unklar. Verletzt worden sei niemand.

Worms (dpa/lrs) – In der Nacht zum Freitag haben in Worms zwei Lastwagen gebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst ein abgestellter 7,5-Tonner in Brand. Das Feuer habe dann auf einen weiteren geparkten Lkw übergegriffen. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde ein angrenzendes Logistikzentrum zwischenzeitlich geräumt.

© dpa-infocom, dpa:260522-930-115853/1

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