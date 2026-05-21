Während die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, will die Skulpturen-Triennale in Bingen verbinden. International etablierte Künstler zeigen ihre Arbeiten dort neben dem aufstrebenden Nachwuchs. Wir stellen ausgewählte Positionen vor.
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Das Binger Rheinufer präsentiert sich Passanten in diesen Tagen wieder als riesige Freiluft-Ausstellungsfläche. 20 kreative Positionen sind dort anlässlich der am Wochenende eröffneten Skulpturen-Triennale zu sehen, wobei die siebte Ausgabe des Formats nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftlich hochaktuell daherkommt.