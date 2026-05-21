XXL-Freiluftschau in Bingen Was es bei der Skulpturen-Triennale zu sehen gibt Stefan Schalles 21.05.2026, 12:01 Uhr

i 24 Werke von 20 Künstlern sind derzeit bei der Skulpturen-Triennale in Bingen zu sehen, darunter auch die Arbeit „Outdoor Wrap (Slim)/Cherry Blossom" (2026) von Bettina Allamoda, die viel Raum für Interpretationen lässt, denn: Die 25 Meter lange Bahn aus reflektierendem Netzstoff, aufgespannt zwischen einem azurblau lackierten Metallgerüst, könnte von der dekonstruierten Zeltstruktur über das abstrakte Segelboot bis hin zum Showkostüm so ziemlich alles sein. Der Glamour von Hollywood-Revuen trifft hier auf Merkmale des Industriellen, während der dünne, paillettenbesetzte Stoff im Wind tanzt und das Licht der Umgebung magisch spiegelt. David von Becker. VG Bild-Kunst, Bonn 2026

Während die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet, will die Skulpturen-Triennale in Bingen verbinden. International etablierte Künstler zeigen ihre Arbeiten dort neben dem aufstrebenden Nachwuchs. Wir stellen ausgewählte Positionen vor.

Das Binger Rheinufer präsentiert sich Passanten in diesen Tagen wieder als riesige Freiluft-Ausstellungsfläche. 20 kreative Positionen sind dort anlässlich der am Wochenende eröffneten Skulpturen-Triennale zu sehen, wobei die siebte Ausgabe des Formats nicht nur künstlerisch, sondern auch gesellschaftlich hochaktuell daherkommt.







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